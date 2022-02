Accueil International Europe Ukraine: l’Europe se prépare à adopter des sanctions contre la Russie Vladimir Poutine a reconnu lundi soir l’indépendance des républiques séparatistes de l’est de l’Ukraine et envoyé l’armée y “maintenir la paix”. L’Union européenne, quant à elle, se préparait à imposer de lourdes sanctions contre Moscou. ©AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Vladimir Poutine n'aura pas choisi la voie diplomatique. Lundi soir, le Président russe a opté pour l'escalade, en reconnaissant l'indépendance des deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, Donetsk et Lougansk. Face à cette décision, qui équivaut à une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine et marque un point de non-retour dans la crise, l'Union européenne se préparait lundi soir au scénario qu'elle a tant voulu éviter : imposer de lourdes sanctions contre Moscou. Cet exercice se profile comme un...