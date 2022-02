Ukraine: Macron convoque un Conseil de défense lundi soir

Le président français Emmanuel Macron a convoqué lundi un conseil de défense et de sécurité nationale, qui devait se réunir à 18H00 GMT, pour examiner la situation entre l'Ukraine et la Russie, a annoncé l'Elysée.

Alors que le Kremlin s'apprête à reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, le chef de l'Etat français s'est par ailleurs de nouveau entretenu lundi avec les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi qu'avec le chancelier allemand Olaf Scholz à deux reprises, et les responsables européens Charles Michel et Ursula Von der Leyen, a précisé la présidence française.

"Il y aura d'autres contacts dans la soirée", a-t-elle indiqué.

Le conseil de défense, qui se réunit habituellement avant les conseils des ministres à l'Elysée, rassemble les principaux ministres et hauts responsables chargés des questions de défense et de sécurité.

La crise russo-ukrainienne a pris une nouvelle dimension avec l'annonce par le Kremlin selon laquelle Vladimir Poutine allait reconnaître l'indépendance des régions séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, comme le lui a réclamé le Parlement russe.

"Un décret en ce sens sera signé sous peu", a indiqué la présidence russe, en précisant que M. Poutine en avait informé MM. Macron et Scholz, qui ont, selon le Kremlin, "exprimé leur déception".

Le président français avait échangé à deux reprises avec son homologue russe dimanche, avant que l'Elysée n'annonce dans la nuit un accord de principe de Washington et Moscou pour la tenue d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à certaines conditions.