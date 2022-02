Accueil International Europe Vladimir Poutine ferme la porte à la paix La Russie passe à l'offensive. Sabine Verhest Journaliste



Les accords de Minsk, censés sceller la paix dans le Donbass, "n'ont absolument aucune perspective". Vladimir Poutine a clôturé, sur ces mots, la réunion du Conseil de sécurité, regroupant les principaux responsables militaires et des services de renseignement, qu'il avait convoquée lundi pour évaluer la situation dans l'est de l'Ukraine. Le président russe est réapparu quelques heures plus tard, en soirée, pour annoncer qu'il reconnaissait...