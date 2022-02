Plus de 80 mafieux arrêtés en Sicile et dans la région de la Calabre

Au total, 86 personnes ont été arrêtées, et 53 d'entre elles ont été mises sous les verrous, ont annoncé mardi les carabiniers de la ville portuaire de Messine. Depuis 2018, le parquet enquête sur une famille mafieuse de la ville sicilienne de Barcellona Pozzo di Gotto. Cette famille aurait approché des magasins de fruits et légumes, des boutiques et des boîtes de nuit, afin d'entraîner les propriétaires de ces enseignes dans ses pratiques, tout en ayant recours à des méthodes d'intimidation. Les suspects sont poursuivis pour extorsion, trafic de drogue, corruption de votes électoraux, proxénétisme et possession illégale d'armes.

Ils sont également accusés d'association mafieuse : un délit introduit dans les années 1980, car les lois en vigueur jusqu'alors s'étaient souvent révélées inefficaces contre les pratiques mafieuses en Italie. Toute personne faisant partie d'un groupe qui commet des crimes en jouant sur l'intimidation, par exemple, et qui oblige les gens à se taire, peut être condamnée à six ans de prison.