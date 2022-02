Accueil International Europe Des sanctions britanniques insuffisantes pour déloger les "kleptocrates" russes Un système de “visa doré” a été utilisé par 2 581 Russes depuis son introduction. ©AFP Tristan de Bourbon Correspondant de La Libre à Londres



Faisant suite à l'entrée de chars russes en Ukraine, le Premier ministre Boris Johnson a imposé mardi des sanctions contre cinq banques russes et trois proches du président russe Vladimir Poutine. Celles-ci n'ont pourtant pas reçu l'accueil escompté : l'opposition et des députés de son propre camp ont réclamé des mesures "plus...