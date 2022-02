Sommet spécial de l'UE jeudi sur la crise Russie-Ukraine

"Les actions agressives de la Fédération de Russie violent le droit international ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine", a déclaré le responsable européen dans un communiqué.

"Elles portent également atteinte à l'ordre de sécurité européen. Il est important que nous restions unis et déterminés et que nous définissions ensemble notre approche et nos actions collectives", a-t-il ajouté.

Le sommet, en présentiel, aura lieu à partir de 20H00 (19H00 GMT).

"Le recours à la force et à la coercition pour modifier les frontières n'a pas sa place au 21e siècle. Je tiens à vous remercier pour l'unité dont vous avez fait preuve ces derniers jours, notamment par l'adoption rapide aujourd'hui du train de sanctions par le Conseil", a poursuivi M. Michel.

Ces sanctions ont été approuvées mardi à l'unanimité par les ministres des Affaires étrangères des 27. Elles ciblent notamment les députés russes de la Douma et 27 individus et entités "qui contribuent à miner ou menacer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa souveraineté et son indépendance".

Elles prévoient aussi une interdiction des importations de produits en provenance des régions séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk.

Le sommet portera sur les "derniers développements", "comment protéger un ordre international fondé sur les règles", "comment faire rendre des comptes à la Russie pour ses actes", "comment soutenir davantage l'Ukraine et son peuple".

L'UE a déjà entériné lundi l'octroi d'un prêt de 1,2 milliard d'euros à Kiev.