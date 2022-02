Une rencontre entre Biden et Poutine n'est "plus à l'ordre du jour"

L'éventualité d'une rencontre en les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine n'est plus à l'ordre du jour, a signalé mardi la Maison Blanche.

La porte-parole de Joe Biden, Jen Psaki, a affirmé que le président américain est d'ordinaire en faveur de la diplomatie et des entrevues à haut niveau, mais que vous l'escalade de la part de la Russie dans le conflit ukrainien, cela ne s'avère pas le bon moment. "Nous n'allons jamais complètement fermer la porte à la diplomatie", a toutefois souligné la porte-parole appuyant le fait qu'un changement de trajectoire de la part de Moscou est nécessaire.

Une réunion en personne entre les présidents des deux blocs était envisagée au cours des jours passés. Joe Biden y avait donné son accord de principe et le Kremlin y semblait favorable, selon la Maison Blanche.

Mais d'après la porte-parole, il n'y a jamais eu de calendrier établi pour cette rencontre au sommet, les détails devaient être discutés lors d'une rencontre entre le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, jeudi à Genève (Suisse). Mais cette rencontre a elle-même été annulée mardi soir, a annoncé le chef de la diplomatie américain.

Cette entrevue devait permettre de désamorcer le conflit russo-ukrainien, la pire crise depuis la fin de la Guerre froide, alors que les USA qualifient d'"invasion" l'envoi de troupes russes de "maintien de la paix" dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR) à l'est de l'Ukraine, désormais reconnues par Moscou.