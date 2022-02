Accueil International Europe À quoi doit-on s'attendre suite à l'invasion en Ukraine ? "Cela pourrait être l’occasion pour les Russes de pousser un cran plus loin" Quelles sont les intentions de la Russie ? Le conflit pourrait-il s'étendre hors de l'Ukraine ? Pour faire le point sur la situation, La Libre s'est entretenue avec Laetitia Spetschinsky, chargée de cours invitée à l’Institut d’études européennes de l’UCLouvain et spécialiste de la Russie, de la géopolitique de l’espace post-soviétique, du Belarus, de l’Ukraine et du voisinage oriental de l’UE. Interview. Aurélie Demesse Journaliste web

La Russie a lancé ce matin une opération militaire en Ukraine. L'invasion russe va-t-elle se limiter aux territoires séparatistes pro-russes, ou pourrait-elle concerner l'ensemble du pays ? Pour Laetitia Spetschinsky, professeur invitée de l'UCLouvain et spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, le but de la Russie ne peut être autre que Kiev. "Ils ne veulent plus se limiter aux républiques autoproclamées, ils veulent prendre le pays", estime-t-elle, soulignant que Kiev est l'élément central pour prendre le contrôle de l'Ukraine. "Pas nécessairement par une occupation....