Accueil International Europe Contre Moscou, les Occidentaux dégainent leurs sanctions "les plus sévères" ©Belga Maria Udrescu et Olivier le Bussy

L'Occident s'est brutalement réveillé jeudi matin dans une nouvelle réalité, dictée par le déclenchement par Moscou d'une guerre d'ampleur en Ukraine et par les velléités impérialistes de la Russie. "C'est l'heure la plus sombre de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a réagi le Premier ministre belge, Alexander de Croo, mardi matin, alors que les tirs de missiles russes s'abattaient sur Kiev. En envahissant et en bombardant le territoire ukrainien, le président...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous