Invasion en Ukraine: la vidéo du discours de Poutine aurait-elle été enregistrée trois jours auparavant ?

Ce jeudi 24 février, vers 6 heures du matin à Mouscou (4 heures du matin à Bruxelles). Vladimir Poutine a pris la parole à la télévision pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Assis à un bureau, regard face caméra, il en a profité pour réaffirmer l'objectif de cette opération: "Protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 heures" et "démilitariser et dénazifier l'Ukraine".

Suite à ce discours, un média russe a affirmé que "Le discours de Poutine sur la déclaration de guerre a été enregistré dans la soirée du lundi 21 février". Le site en question se base sur une analyse des métadonnées de la vidéo, disponible sur le site officiel du Kremlin.

Les métadonnées sont des données liées à un fichier numérique, qui peuvent fournir des informations telles que la date à laquelle le fichier a été créé, ou le matériel utilisé. Sur la capture d’écran des métadonnées partagée par Novaïa Gazeta, il apparaît que le fichier a été créé le 21 février à 19 heures.

©TWITTER

Cette information a été largement relayée sur les réseaux sociaux par différents médias ou personnalités internationaux. Tous se basant sur la même source, à savoir l’analyse des métadonnées partagée par Novaïa Gazeta, le média russe en question. Mais est-elle vraie? Pas sûr.

Sur Twitter, des internautes et journalistes ont observé que l’analyse des métadonnées partagées par le média indépendant russe ne semble pas correspondre à celles de la vidéo disponible sur le site du Kremlin, postée ce jeudi 24 février.

L'analyse des métadonnées de la vidéo publiée par Novaïa Gazeta semble en réalité correspondre à une autre vidéo: celle publiée lundi soir sur le site du Kremlin, qui montre une autre allocution de Vladimir Poutine. C'est dans cette vidéo que le président russe annonce reconnaître "l'indépendance et la souveraineté" des territoires séparatistes pro-russes.



Même si les vêtements portés par le président russe ainsi que le cadrage dans les deux vidéos sont fort similaires, rien ne permet d’affirmer qu’elles ont été tournées le même jour.