La guerre en Ukraine, expliquée à vos enfants

"C'est vraiment la guerre, papa et maman ?" Cette phrase risque bien de résonner das les familles, dans les heures et jours qui viennent. Cet article, issu du JDE, le Journal des Enfants spécialisé dans l'information envers les plus jeunes, raconte le conflit avec les mots et concepts adaptés.

Les troupes russes sont entrées en Ukraine en arrivant de différents côtés, notamment par la Crimée qui est un territoire ukrainien que la Russie a annexé (pris) en 2014. C’est une attaque de grande envergure, elle surprend, car elle se déroule sur différents fronts. Dans le nord, selon le pouvoir ukrainien, des troupes biélorusses seraient impliquées.

Pourquoi cette attaque?

Il faut se rappeler que l’Ukraine est indépendante (libre de décider de son sort) depuis 1991. Avant, elle faisait partie du même pays que la Russie. Et celle-ci continue à penser que l’Ukraine lui appartient. Il y a neuf ans, des Ukrainiens demandaient qu’il y ait un rapprochement de leur pays avec l’Europe. Le président ukrainien ne l’a pas fait. Les tensions entre pro-russes et pro-européens ont grandi dans le pays.

A l’est, des Ukrainiens pro-russes ont voulu créer des zones indépendantes ou rattachées à la Russie en 2014. Ils ont proclamé la création des républiques de Donetsk et Lougansk. Il y a deux jours, le président russe a reconnu ces républiques et c’est, dit-il, pour leur venir en aide qu’il mène aujourd’hui cette attaque.

Et l’Ukraine ? Pour le pouvoir ukrainien, les tensions étaient vives ces dernières semaines. La Russie avait massé 150 000 soldats à ses frontières. Et la communauté internationale a espéré que le dialogue avec la Russie la fasse changer d’avis. Mais le président Poutine était ferme. Il ne veut pas que les troupes de l’OTAN s’approchent si près de ses frontières.

©JDE

C’est quoi, l’OTAN?

C’est une alliance de défense militaire créée en 1949 qui unit 30 pays. Elle a été créée au temps où le monde se divisait, en gros, en deux camps. Les blocs de l’Ouest et de l’Est étaient en guerre froide : ils ne se parlaient pas, se menaçaient… À l’Est, le pacte de Varsovie unissait l’URSS (dont faisaient partie la Russie et l’Ukraine), la Pologne, la Hongrie, l’Albanie, la Roumanie… À l’Ouest, l’OTAN rassemblait 12 pays. Aujourd’hui, ils sont 30, dont les États-Unis et des pays d’Europe (dont la Belgique). Le siège de l’OTAN se situe à Bruxelles.

Vladimir Poutine exige que l’OTAN cesse de s’élargir à l’Est et renonce à intégrer l’Ukraine. Elle veut aussi le retrait des forces et armements de l’OTAN des pays qui l’ont intégrée après 1997 (les pays autrefois membres du pacte de Varsovie).

Et maintenant, que se passe-t-il?

L’Ukraine est attaquée et se défend. La Pologne (voisine de l’Ukraine) fait appel à l’OTAN (dont elle est membre). Les ambassadeurs des 30 pays membres de l’OTAN doivent se réunir en urgence pour discuter de leur réponse à la guerre en Ukraine. De son côté, l’ONU (Organisation des Nations unies, chargée de défendre la paix dans le monde) dit que le conflit déclenché par la Russie « doit s’arrêter maintenant ». Des frappes russes sont en cours sur une demi-douzaine de villes ukrainiennes, notamment Kiev (la capitale).



