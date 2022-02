Conflit en Ukraine: "On est partis pour quelques années de gros problèmes"

Contacté par téléphone par DH Radio pour réagir aux dernières informations concernant le conflit en Ukraine, Tanguy Struye, politologue, a estimé que depuis 72h, il était impossible d'éviter une guerre "vu l'évolution du discours de Poutine". Alors, quelle suite pour l'Ukraine ? "Il faudra voir s'il s'agit d'une invasion partielle, ou totale. Il est clair que pour l'instant il y a des bombardements sur tout le territoire, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le territoire va être occupé. Il faudra voir dans les prochaines heures comment les choses évoluent."

Les alliés, eux, ne peuvent imposer que des sanctions car désormais, selon Tanguy Struye, plus aucun pont aérien n'est possible entre les pays de l'Otan et l'Ukraine.

Selon le politologue, "on est partis pour quelques années de gros problèmes entre les Russes, les Etats-Unis, et l'Union Européenne". "Il est évident qu'on ne peut pas laisser quelque chose pareil par rapport à un Etat ukrainien qui n'a jamais provoqué la Russie et qui se fait attaquer. Les tensions entre les Russes et l'Occident vont être importantes dans les prochaines années".

