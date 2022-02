Les dirigeants des pays de l'Otan vont se réunir vendredi pour un sommet en visioconférence, selon des sources diplomatiques, et l'Alliance s'est dite prête jeudi à déployer des moyens supplémentaires pour assurer sa défense après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

Ukraine: l'Otan renforce sa présence sur le flanc Est et tiendra un sommet en visioconférence vendredi

"Des forces terrestres et aériennes défensives supplémentaires vont être déployées dans la partie orientale de l'Alliance, ainsi que des moyens maritimes supplémentaires", a précisé un diplomate à l'AFP.

"La situation exige la tenue d'un sommet", a expliqué à l'AFP un diplomate après une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Otan. "Il est prévu vendredi en visioconférence", a précisé une autre source de l'Otan. Ce sommet était notamment réclamé par Paris, Londres et Berlin.

"Nous avons décidé, conformément à notre planification défensive visant à protéger tous les Alliés, de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer encore la dissuasion et la défense dans l'ensemble de l'Alliance. Nos mesures sont et restent préventives et proportionnées", a déclaré l'Otan dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avait annoncé mardi s'attendre à "une attaque de grande envergure" de la Russie en Ukraine.

"L'Otan est prête à défendre les alliés. La Force de réaction rapide est en phase d'alerte", avait-il annoncé.

Cette force compte 40.000 soldats et est dotée d'une force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF) de 8.000 militaires, dont 7.000 Français, avec une composante aérienne placée actuellement sous commandement français.