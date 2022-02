Accueil International Europe Bernard, Ardennais retranché dans une ferme ukrainienne : "On peut s’en sortir, même sans gaz ni électricité" Du haut de ses 62 ans, ce consultant belge pour les questions agricoles basé à Lviv n’en revient toujours pas: “nous nous sommes réveillés avec le bruit des roquettes, il était impensable que Poutine vienne jusqu’ici". ©D.R. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





Bernard Wilem vit en Ukraine depuis 22 ans. Actuellement basé à Lviv, dans l’ouest du pays, il témoigne, auprès de nos confrères de la DH, de sa situation et celle de sa famille. “Ce jeudi matin, je me suis réveillé avec les sirènes d’alerte qui résonnaient dans toute la ville et avec les bruits...