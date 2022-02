Le président ukrainien accuse la Russie de viser des zones civiles : "Cela nous rappelle l'offensive nazie de 1941"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe de viser des zones civiles à Kiev, en saluant "l'héroïsme" des Ukrainiens face à l'invasion russe et assurant que ses soldats faisaient "tout leur possible" pour défendre le pays.

"Cette nuit, ils ont commencé à bombarder des quartiers civils. Cela nous rappelle (l'offensive nazie) de 1941", a dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, prononçant cette phrase en russe à l'attention des citoyens russes.

Les autorités russes "disent que les zones civiles ne sont pas des cibles, mais c'est encore un de leurs mensonges. En réalité, il ne font aucune distinction", a-t-i dit encore en ukrainien.

Deux fortes détonations ont été entendues vendredi à l'aube dans le centre de Kiev, selon une journaliste de l'AFP. L'armée de terre ukrainienne a indiqué que des "tirs de missiles" visaient Kiev, précisant en avoir détruit deux en vol.

Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, il y a au moins trois blessés, dont un grièvement, dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale ukrainienne.

"Les Ukrainiens font preuve d'héroïsme", a déclaré M. Zelensky. En déclenchant l'invasion jeudi, les Russes "pensaient que nos forces étaient fatiguées, mais nous ne sommes pas fatigués", a-t-il affirmé.

"Toutes les forces (ukrainiennes) font tout leur possible" pour défendre l'Ukraine, a souligné M. Zelensky.

Il a également estimé que la Russie devrait "parler" à l'Ukraine "tôt ou tard" pour mettre fin aux combats.

"La Russie devra nous parler tôt ou tard. Parler de la manière dont on pourra mettre fin aux combats et arrêter l'invasion. Plus tôt cette conversation commence, et plus réduites seront les pertes pour la Russie elle-même", a assuré Volodymyr Zelensky.

S'adressant aux Russes qui ont manifesté contre la guerre jeudi, entraînant des centaines d'arrestations, il leur a dit "Nous vous voyons, cela veut dire que vous nous avez entendu et que vous nous croyez. Luttez pour nous, luttez contre la guerre".

L'invasion russe a commencé jeudi à l'aube, après la reconnaissance lundi par Vladimir Poutine de l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens prorusses du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.