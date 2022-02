Le président ukrainien se filme dans les rues de Kiev: "Nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance"

Volodymyr Zelensky a assuré vendredi se trouver à Kiev pour défendre l'Ukraine malgré l'avancée des troupes russes. Sur les réseaux sociaux officiels du pays, il intervient en effet dans une vidéo où il apparaît avec ses collaborateurs devant le bâtiment de la présidence. "Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens, la société, nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance, notre État", déclare-t-il face caméra. Il est notamment accompagné du Premier ministre Denys Chmygal, de son chef de cabinet et d'un proche conseiller.

Se montrer de la sorte dans la rue est un geste fort pour Volodymyr Zelensky, car il semble être la cible principale de Vladimir Poutine et de ses troupes, qui encerclent Kiev depuis ce vendredi.

"Le but principal me semble être le président Zelensky lui-même", a d'ailleurs déclaré ce vendredi matin l'ambassadeur belge auprès de l'Otan, Pascal Heyman. "Poutine a parlé d'une démilitarisation et d'une dénazification du pays. Cela indique clairement que son but est de renverser le régime. Et cela veut dire Zelensky en premier lieu. Il ne s'arrêtera pas, je pense, tant que cela ne sera pas arrivé", a-t-il détaillé au micro de la VRT.