Accueil International Europe L'Europe retient ses coups, pour éviter de se faire mal L'encre des sanctions, validées dans la nuit par les chefs d'État et de gouvernement européens, n'était pas encore sèche que les Vingt-sept cherchaient déjà vendredi à muscler davantage leur posture face à la Russie. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères ont décidé in extremis de cibler directement le président Vladimir Poutine et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. "Un pays indépendant a été envahi par son voisin avec de fortes capacités militaires. En réponse, le Conseil cite Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov", a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, avant...