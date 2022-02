En Pologne, plus de 100 000 réfugiés sont arrivés d’Ukraine en trois jours : "Nous n’arrivons toujours pas à croire qu’il y a la guerre"

L'Europe se prépare à l'arrivée de réfugiés ukrainiens

Parmi les sanctions décidées par les pays de l’Union européenne, une série d’entre elles touchent à la circulation des ressortissants russes. Ou, plus exactement, à l’octroi des visas à des oligarques, diplomates et hommes d’affaires russes. Ceux-ci ne pourront plus obtenir le visa Schengen, sésame nécessaire pour accéder à l’espace du même nom.