La bataille pour Kiev se poursuit : de violents combats et explosions dans toute l'Ukraine, les russes affirment encercler deux grandes villes (DIRECT)

Quatrième jour d'affrontements entre les forces ukrainiennes et l'armée russe ce dimanche pour le contrôle de la capitale, trois jours après l'invasion lancée par Vladimir Poutine.

8h08 : La Finlande va fermer son espace aérien aux avions russes

7h32 : "Percée" de l'armée russe à Kharkiv, deuxième ville du pays

Les autorités de Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville d'Ukraine, ont annoncé dimanche une "percée" de l'armée russe jusque dans son centre, au quatrième jour de l'invasion du pays par Moscou.

"Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale", a indiqué sur Facebook un responsable local, Oleg Sinegoubov, indiquant que les combats se poursuivaient et appelant les quelque 1,4 million d'habitants à ne pas sortir de chez eux.

©AFP

7h16 : L'armée russe affirme avoir encerclé deux grandes villes du sud

L'armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk, au quatrième jour de son invasion du pays.

"Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS.

7h : le point sur la situation

Au quatrième jour de l'offensive lancée par Vladimir Poutine, les sirènes d'alarme anti-aérienne ont de nouveau retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le Service officiel des communications spéciales, appelant les habitants à se réfugier dans les abris de la capitale.

Des tirs russes y ont aussi touché la clôture d'un centre de stockage de déchets radioactifs, ont indiqué les secours ukrainiens, cités par l'agence Interfax-Ukraine.

Les forces russes "poursuivent leur offensive pour verrouiller Kiev" après avoir "terminé leur regroupement" sur le front nord, a de son côté affirmé l'armée ukrainienne samedi soir.

A une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, des combats se poursuivent pour le contrôle de la base aérienne de Vassylkiv, empêchant les pompiers d'intervenir pour éteindre l'important incendie d'un dépôt de pétrole frappé dans la nuit par un missile russe près de cette ville, a indiqué dimanche à l'aube le chef de l'administration de la région de Kiev, Oleksy Kouleba.

A Kharkiv (est), une femme a été tuée lors d'un tir russe samedi soir sur un immeuble résidentiel, selon les secours ukrainiens.

6h25 : La Corée du Nord juge les Etats-Unis responsables de la guerre en Ukraine

Les Etats-Unis sont "la cause profonde de la crise ukrainienne", a affirmé la Corée du Nord, dans sa première réaction officielle après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Washington a poursuivi une politique de "suprématie militaire au mépris de la demande légitime de la Russie pour sa sécurité", assure un message publié samedi sur le site du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, signé par Ri Ji Song, chercheur à la Société d'étude de la politique internationale.

"La cause profonde de la crise ukrainienne réside également dans l'autoritarisme et l'arbitraire des Etats-Unis", poursuit le message.

M. Ri a reproché aux Etats-Unis d'avoir "deux poids, deux mesures" à l'égard du reste du monde. Il les a accusés de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays au nom de "la paix et de la stabilité" tout "en dénonçant sans raison valable les mesures d'autodéfense prises par (ces) pays pour assurer leur propre sécurité nationale".

"L'époque où les Etats-Unis régnaient en maître est révolue", peut-on lire dans le message.

Le message publié sur le site du ministère des Affaires étrangères nord-coréen constitue une réaction officielle "discrète" de Pyongyang, car il a été publié sous un nom individuel, a analysé Park Won-gon, professeur d'études nord-coréennes à l'université Ewha de Séoul.

"La conclusion: tout est de la faute des Etats-Unis", a-t-il déclaré à l'AFP.

Avec la Chine, la Russie est l'un des rares alliés de la Corée du Nord. Moscou s'est longtemps opposé à la pression exercée sur Pyongyang à cause de ses programmes d'armement, et a même demandé un allègement des sanctions internationales.

03h44 : Les troupes russes bombardent une installation de stockage de déchets radioactifs à Kiev

Les troupes russes ont bombardé, dans la nuit de samedi à dimanche, une installation de stockage de déchets radioactifs dans la capitale ukrainienne Kiev. Seuls la clôture et les bâtiments de l'une des filiales de Radon Association ont été touchés, rapporte le site d'information en ligne ukrainien en anglais The Kyiv Independent sur base d'informations du service national d'urgence NSW, Les réservoirs de stockage de déchets nucléaires sont donc actuellement intacts. Radon Association a été fondée en 1960 et dispose de plusieurs implantations en Ukraine. La tâche principale de l'entreprise est de nettoyer divers types de déchets radioactifs

02h41 : Violents combats et explosions dans des installations pétrolières en Ukraine

Les forces armées ukrainiennes sont confrontées à des attaques de l'armée russe "venant de toutes les directions" en plusieurs endroits, selon des informations publiées par plusieurs médias dimanche matin. L'assaut militaire russe s'est heurté à une "résistance déterminée", indique l'armée ukrainienne dans une déclaration. Les forces ukrainiennes auraient notamment repoussé une attaque russe près de Kharkiv.

Une raffinerie a par ailleurs été touchée par des roquettes et incendiée dans une banlieue de Kiev, rapportent les médias.

Dans le sud, à Kherson, des unités russes auraient réussi à avancer après d'âpres combats.

De violents combats font également rage dans la région de Lougansk.

00h50 : La Russie ferme son espace aérien aux compagnies baltes et slovènes

La Russie a annoncé dimanche qu'elle fermait son espace aérien aux compagnies liés ou enregistrées en Lettonie, en Lituanie, en Estonie et en Slovénie, en représailles à des mesures similaires prises par ces pays pour sanctionner Moscou après l'invasion de l'Ukraine.

Cette interdiction concernera également les vols de transit effectués en Russie par ces compagnies, a précisé dans un communiqué l'agence civile de l'aviation russe, Rosaviatsia.

L'agence précise que des vols de compagnies russes continueront d'être effectués jusqu'à l'enclave de Kaliningrad, en passant au dessus des eaux internationales en mer Baltique et en contournant la Lituanie.

Samedi, la Russie avait déjà fermé son espace aérien pour les avions liés à la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque, après une décision similaire prise par ces pays à l'encontre des compagnies russes.

L'Allemagne veut également fermer son espace aérien aux avions russes suite à l'invasion de l'Ukraine, a déclaré samedi un porte-parole du ministère allemand des Transports à l'AFP.

Le même jour en fin de journée, Austrian Airlines, la compagnie nationale autrichienne, a annoncé qu'elle annulait ses vols vers la Russie et qu'elle évitait l'espace aérien russe pendant au moins les sept prochains jours. Austrian Airlines a pris cette décision "en raison de l'évolution de la situation réglementaire", a expliqué la compagnie dans un communiqué.