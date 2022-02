Le théâtre Agora rapatrié d’urgence de Russie

Alors qu'il devait jouer le Petit théâtre de Hannah Arendt la semaine dernière en Russie, Agora, théâtre de la Communauté germanophone, a dû plier bagages le 24 février suite à l'invasion de l'Ukraine. Les huit membres de la compagnie ont rejoint Moscou en bus, tous les vols internes étant supprimés. Leur voyage, à travers des villages désolés et des terres désertiques a duré 16 heures. Ils sont arrivés à temps pour prendre leur avion mais n'ont pu survoler la Pologne, l'espace aérien étant déjà fermé aux avions russes. Wassilij Kusnezow du Goethe Institut de Moscou et Olga Zaets, responsable des relations internationales du théâtre académique de Rostov sur le Don, où devait voir lieu la deuxième représentation, ont accompagné les artistes jusqu'à la capitale. Encore troublés par cette expérience, Galia De Backer et Roland Schumacher témoignent.

Galia De Backer se souvient de sa première expérience, en Russie, tellement différente. "C'était en 2018. Un voyage court mais intense. J'avais été impressionnée par la différence entre les fonctionnements de nos théâtres occidentaux et les institutions russes, avec des centaines d'employés, de techniciens, des femmes de ménage, de vieilles dames qui gardaient jalousement les dépôts de décors, des costumes impressionnants, des maquilleuses à n'en plus finir... Nous avions été invités par Olga Zaets. En 2019, elle a voulu programmer Le Petit théâtre de Hannah Arendt mais notre venue a été compromise par le covid. Jusqu'au 20 février dernier. Nous avons d'abord joué le 22 février , dans la ville de Krasnodar au Adin teater ("Un théâtre"), une structure indépendante, avec une équipe de 40 personnes qui vivent de manière précaire car le lieu ne reçoit aucun subside. La représentation a été intense. La discussion qui a suivi a duré aussi longtemps que la pièce. Le public était touché par les questions posées, les choix politiques. Tout le monde croyait encore échapper à la guerre mais nos interlocuteurs étaient déjà anxieux et bouleversés par la situation. Beaucoup d'entre eux étaient en larmes".

©Clemens Hoerlbacher

Plan B

"La deuxième représentation devait avoir lieu à Rostov. Nous avons pris la route le mercredi matin et nous sommes arrivés le soir. Nous étions censés monter le décor mais le gouvernement Poutine avait ordonné au théâtre de jouer une pièce pour les enfants des réfugiés ukrainiens pro Russes. Nous avons donc reporté le montage au lendemain matin. Lorsque nous nous sommes réveillés, les Russes avaient traversé la frontière. Nous avons opté pour le plan B : partir le plus vite possible. Olga a réussi à louer un bus pour rejoindre Moscou et prendre notre avion pour Düsseldorf. Nous sommes partis à quatre heures du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Arrivés à Moscou, nouveau suspense. La Pologne avait fermé son espace aérien aux avions russes. On recevait des mails de l'ambassade disant qu'on devrait passer par Abu Dhabi. Il était déroutant de ne pas savoir si on allait y arriver et terrible de laisser sur place des gens à l'avenir tellement incertain. Le mari d'Olga est Ukrainien. La moitié de sa famille est à Kiev. Elle est montée à Moscou avec nous pour éloigner ses deux filles des combats, puisque Rostov est à une soixantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne "explique la comédienne, avant de parler de la directrice du Théâtre de Rostov qui organisait, quant à elle, un concours de sourires dans les jours qui ont suivi l'annonce de la guerre."Il ne faut pas paniquer. Au front, le soldat qui panique est fusillé"disait-elle avant de partir dans un grand éclat de rire."Elle parlait la langue de bois et me rappelait tout ce que j'avais entendu sur l'Union soviétique. Mieux vaut ne pas être ouvertement anti-Poutine. Au moment où la guerre a éclaté, j'ai constaté un grande différence entre ceux qui sont ouvertement anti-Poutine, et qui étaient dévastés, et ceux qui soutiennent le régime d'une manière ou d'une autre et qui nient la guerre ".

Peu de contrôles

En partant pour la Russie, la compagnie n’ignorait pas courir un danger mais elle était en contact avec les ambassades russes et belges et savait qu’elle pourrait être rapatriée en cas de problème.

"Peu de gens pouvaient imaginer ce qui se passerait. J'ai mis un certain temps avant de réaliser. J'ai été surprise par la faible présence militaire sur place. Celle-ci était beaucoup plus importante la première fois que je suis venue à Rostov, mais c'est dû au fait que, cette fois, les forces militaires sont en Ukraine. Le jour qui a précédé l'invasion, j'ai allumé la télé, un chaîne musicale russe dont le programme a été interrompu par le discours de Poutine, diffusé par la majorité des chaînes".

Notre interlocutrice reste encore marquée par ce voyage de retour en bus, par ce passage d'une ville moderne à des villages peuplés de chiens et de chats errants. "Rien n'indiquait qu' une guerre commençait. On a juste eu deux contrôles policiers sur la route qui sont passés très vite."

Roland Schumacher parle d'expérience bouleversante. "Les contacts qu'on a eus sur place étaient tellement enrichissants. L'équipe de l'Adin teater s'est investie à 120 pc pour notre venue. Ils ont même construit une partie des décors. A l'issue de la représentation, il y avait aussi des questions sur la manière dont on vivait la situation de l'extérieur car la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas soutenue par la population locale. Tout le monde a de la famille, de la parenté ou des amis de l'autre côté de la frontière. Le directeur du théâtre Adin est Ukrainien, la femme de Wassilij est actrice à Kiev. J'ai vécu le voyage en bus de manière particulière car c'était le jour de mon anniversaire. Nous ne nous sentions pas en danger. Les habitants ne semblaient pas avoir peur, ne cherchaient pas à se ravitailler dans les magasins. Cela m'a surpris. Nous avons traversé des territoires très vastes, à peine habités. Et lorsque nous nous arrêtions, on voyait de vieilles femmes édentées, qui vendaient quelques cornichons ou un peu de miel pour survivre. En revanche, le vendredi soir, on a mis trois heures pour parcourir Moscou. Nous n'avons pas vu de manifestations mais nous avons appris que des manifestants avaient été arrêtés par la police"conclut Roland Schumacher. "On a l'impression d'être partis pendant deux ou trois semaines tant il y a eu d'événements. Maintenant, on essaye de digérer et on met tout ce qu'on peut en place pour aider les gens là-bas ".