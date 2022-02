Nouveau procès quatre ans après l'assassinat du journaliste slovaque Jan Kuciak

Un nouveau procès a été ouvert lundi en Slovaquie, quatre ans après le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak, qui avait suscité un tollé international et provoqué la chute du gouvernement.

Le commanditaire présumé et une complice doivent de nouveau faire face à la justice, après avoir été acquittés. Jan Kuciak et sa fiancée Martina Kusnirova, tous deux âgés de 27 ans, ont été abattus à leur domicile le 21 février 2018. Le journaliste avait publié plusieurs articles sur la corruption et les relations suspectes de l'entrepreneur Marian Kocner, accusé d'être le commanditaire de l'assassinat, avec de hauts responsables politiques du pays.

M. Kocner et sa complice présumée, Alena Zsuzsova, ont été acquittés en septembre 2020 faute de preuves. Une décision contestée par la Cour suprême slovaque, qui a rouvert l'affaire en juin 2021.

Sur les cinq suspects initiaux, deux ont plaidé coupables et ont déjà été condamnés, dont le tueur à gages, l'ex-soldat Miroslav Marcek, qui purge 23 ans de prison depuis avril 2020.

Marian Kocner purge par ailleurs une peine de 19 ans de prison à la suite d'une affaire de fraude et restera donc en prison quand bien même il devait être de nouveau acquitté pour cet assassinat.