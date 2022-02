Poutine joue avec son arsenal nucléaire : "Jusqu’à présent, les Russes étaient plutôt dans l’optique de dire : 'on ne va pas tirer les premiers'. Cela a changé"

"J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat." Malgré son ton presque laconique, dimanche, Vladimir Poutine a provoqué des sueurs froides parmi les Européens. Face à une résistance des Ukrainiens inattendue, selon de nombreux observateurs, et face à une réponse occidentale inédite, le président russe a franchi une étape pour concrétiser son avertissement du 24 février au matin. Il avait alors prévenu ceux qui tenteraient de s'opposer à son invasion de l'Ukraine qu'ils subiront des conséquences "que vous n'avez encore jamais connues".

Pour Washington, Moscou "fabrique" des menaces. Mais Berlin prend "très au sérieux" les propos de Vladimir Poutine. "Le danger est grand, en effet", confirme Olivier Galand, porte-parole de la Coalition belge contre les armes nucléaires. Il rappelle que les Russes ont validé en 2020 une doctrine nucléaire, avec quatre cas justifiant l'usage du feu : des tirs de missiles balistiques contre la Russie ou un allié, l'usage d'une arme nucléaire par un adversaire, une attaque contre un site d'armement nucléaire russe ou une agression mettant en jeu "l'existence même de l'État". "Jusqu'à présent, les Russes étaient plutôt dans l'optique de dire : 'on ne va pas tirer les premiers'. Cela a changé", analyse Olivier Galand. Dans le même temps, il note que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a aussi souligné récemment que "l'Alliance atlantique est aussi une alliance nucléaire". Pour Olivier Galand, c'est un signe inquiétant que "les deux côtés sont dans la surenchère, comme s'ils avaient oublié les conséquences qu'un conflit nucléaire impliquerait".

Chaîne de commandement

Selon l’Institut de recherche international pour la paix de Stockholm (Sipri), les Russes affichent 6 255 ogives nucléaires contre 5 550 pour les Américains. Les autres puissances ne jouent pas dans la même cour. La Chine, la 3e puissance nucléaire mondiale, n’en dispose que de 350, la France de 290.

Ces chiffres ne sont pourtant que des estimations. Les arsenaux dits non-stratégiques sont particulièrement complexes à évaluer, notamment parce que la plupart sont utilisables via des lanceurs aussi capables de porter une charge conventionnelle.

Selon la Campagne internationale pour abolir l'arme nucléaire (ICAN), prix Nobel de la paix en 2017, la Russie a dépensé en 2020 quelque huit milliards de dollars pour "fabriquer et entretenir ses forces nucléaires".

En vertu de la Constitution, le président ordonne les frappes nucléaires. Mais la transmission de l'ordre et son authentification passent par le ministre de la Défense et le chef d'état-major. En l'occurrence respectivement Sergueï Choïgou et son bras droit Valeri Guerassimov. Poutine "a l'autorité de déclencher", commente Pavel Podvig, un expert russe indépendant. "À quel point d'autres peuvent faire partie du processus, on n'en sait rien. Ils ne peuvent mettre leur veto, mais il y a une certaine forme de collégialité".

Le scénario-catastrophe reste donc complexe à envisager. Le président ne dispose pas d'un bouton sur son bureau, le processus n'a rien d'automatique et il demeure impossible de prévoir la réaction des différents individus d'un bout à l'autre de la procédure.

Là intervient la question de l'armée russe et de son degré d'obéissance, si Vladimir Poutine emmenait son pays vers le chaos nucléaire. "Je ne suis pas sûr que toute l'armée soutienne Poutine. Ils (les militaires, NdlR) ne sont ni fous ni fanatiques, assure Pavel Louzine, un expert de l'armée russe travaillant à Moscou pour le centre de réflexion Riddle. Mais nous ne pouvons deviner si l'armée exécutera un ordre d'utiliser l'arme nucléaire".

Les analystes occidentaux sont nombreux à affirmer que Vladimir Poutine a plus à perdre qu'à gagner dans l'invasion de l'Ukraine. Et certains suggèrent que des responsables russes pourraient eux mêmes être en proie au doute.

"Je ne pense pas que l'élite militaire russe se réjouira d'un usage nucléaire limité en (Ukraine) ou à propos de l'Ukraine", tweetait lundi Kristin Ven Bruusgaard, du Centre pour la coopération et la sécurité internationale (CISAC) de l'Université de Stanford.

"Mais qui préviendra Poutine que cela pourrait en réalité ne pas fonctionner - et être aussi parfaitement contreproductif que ses autres efforts pour produire ce qu'il recherche ?"

Dans un article paru jeudi dans le Bulletin of the Atomic Scientists, les experts Hans Kristensen et Matt Korda estiment en revanche que "les responsables russes ont fait de nombreuses déclarations qui semblent aller bien au-delà de la doctrine de 2020". La modernisation intensive de l'arsenal suggère que celle-ci "va plus loin que la dissuasion élémentaire et vers des stratégies de combats régionaux ou même d'armes destinées à provoquer la terreur". En ligne de mire, le développement de missiles très précis portant des ogives à impact limité.

Pour Olivier Galand, c'est d'autant plus inquiétant. "Que ce soit en Russie ou du côté de l'Otan, on développe des armes nucléaires qui sortent du cadre de la dissuasion pure." L'assurance de destruction mutuelle qui a prévalu pendant la guerre froide laisse désormais la place à la possibilité de frappes ciblées. "Mais les conséquences en seraient de toutes les manières catastrophiques, à la fois pour les victimes directes et pour l'ensemble du continent."