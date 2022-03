Huit personnes tuées à Kharkiv par une frappe aérienne russe

Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située non loin de la frontière avec la Russie, fait l'objet de durs combats entre les défenseurs ukrainiens et l'armée russe.

Au moins huit personnes ont été tuées et six blessées mardi en Ukraine par une frappe aérienne sur une zone résidentielle de la ville de Kharkiv (est), sur laquelle les forces d'invasion russes mènent l'assaut, ont annoncé les autorités. "Huit personnes sont mortes, six ont été blessées et 38 personnes ont été secourues" après "une frappe aérienne", a déclaré sur Facebook le service ukrainien des situations d'urgence, publiant des photos de secouristes intervenant dans un immeuble endommagé.

Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située non loin de la frontière avec la Russie, fait l'objet de durs combats entre les défenseurs ukrainiens et l'armée russe, qui mène depuis la semaine dernière une invasion de ce pays.

Mardi matin, le bombardement de la place centrale de Kharkiv avait fait au moins 10 morts et 20 blessés, selon les secouristes ukrainiens, qui ont diffusé des images de victimes extirpées des gravats du siège de l'administration locale.

Au moins 11 personnes avaient déjà été tuées lundi dans cette ville.