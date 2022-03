Zelensky demande aux Européens de "prouver qu'ils sont avec l'Ukraine"

"Nous voulons être membre de l'UE. Je pense qu'on montre aujourd'hui à tout le monde que nous sommes vos égaux et que l'UE sera beaucoup plus forte avec nous. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés, que vous n'allez pas nous laisser tomber, que vous êtes des Européens". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu en milieu de journée par vidéo en session plénière du Parlement européen, tenant, face aux élus et aux dirigeants des instances européennes, un plaidoyer vibrant pour l'adhésion de son pays à l'UE.

Il est intervenu durant plusieurs minutes, visiblement fatigué, en ouverture des débats d'une plénière du Parlement européen entièrement consacrée à l'invasion russe de l'Ukraine.

Il s'est montré combatif et patriote, mettant à plusieurs reprises en avant le courage de ses citoyens ayant pris les armes contre les forces russes, des citoyens "fantastiques", qui "peuvent vaincre qui que ce soit". Des vies sont "sacrifiées pour des valeurs, des droits, la liberté, pour avoir ce dont vous jouissez".

Se disant convaincu de la voie européenne de l'Ukraine, il a demandé à entendre le même message du côté de Bruxelles: "j'aimerais entendre ce message de votre bouche, vous entendre dire que ce choix ukrainien, le choix de l'Europe, est également le vôtre", a-t-il lancé.

Dans l'hémicycle bruxellois, le drapeau ukrainien avait été installé pour l'occasion à côté du drapeau de l'UE, derrière le siège de la présidente de l'assemblée Roberta Metsola.

De nombreux élus, et des citoyens (dont des Ukrainiens) venus assister au débat, s'étaient habillés en jaune et bleu ou avec des accessoires aux couleurs du pays attaqué par la Russie, ou arboraient des T-shirts floqués du drapeau ukrainien intégrant les étoiles européennes et une main faisant le signe V de la victoire.

"La frappe contre Kharkiv est un crime de guerre"

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien a affirmé que le bombardement russe de Kharkiv constituait un "crime de guerre" et souligné que la défense de la capitale Kiev était la "priorité".

"La frappe contre Kharkiv est un crime de guerre. C'est du terrorisme d'Etat", a affirmé M. Zelensky dans une adresse vidéo publiée sur Telegram. "Ils avancent sur la capitale comme sur Kharkiv. Voilà pourquoi la défense de la capitale est aujourd'hui la priorité clé" de l'Ukraine, a-t-il ajouté.