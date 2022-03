L'UE durcit le ton: "Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est attaquée"

Le président du Conseil européen, Charles Michel a accusé mardi la Russie de "terrorisme géopolitique" pour son invasion de l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avertissant que "le destin" de l'UE était "en jeu".

Outre les sanctions contre Moscou et les livraisons d'armes aux forces ukrainiennes, la cheffe de l'exécutif européen a promis d'engager au moins 500 millions d'euros du budget européen pour l'assistance humanitaire, "tant dans le pays que pour les réfugiés".

"Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est attaquée. Le droit international, l'ordre international basé sur des règles, la démocratie, la dignité humaine sont aussi attaqués. C'est du terrorisme géopolitique pur et simple", a déclaré M. Michel, qui représente les 27 Etats membres de l'UE, dans un discours au Parlement européen.

Moscou "a déclenché cette guerre basée sur des mensonges abjects, pour une seule et unique raison, parce que vous, peuple d'Ukraine, sur la place Maïdan (lors de manifestations pro-occidentales en 2014), vous avez fait le choix de la liberté et de la démocratie", a-t-il ajouté.

"La façon dont nous répondons aujourd'hui à ce que fait la Russie déterminera l'avenir du système international", a prévenu la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen, devant les eurodéputés réunis à Bruxelles en session extraordinaire.

"Le destin de l'Ukraine est en jeu, mais notre propre destin est également dans la balance. Nous devons montrer la puissance qui réside dans nos démocraties", a-t-elle déclaré.

"Prouvez que vous êtes avec nous"

Dans une allocution en visioconférence aux eurodéputés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame l'intégration "sans délai" de son pays à l'UE, a demandé mardi aux Européens de "prouver qu'ils sont avec l'Ukraine".

"Nous nous battons pour nos droits, pour nos libertés, pour nos vies, pour notre survie (...) prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-vous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens", a-t-il insisté, suscitant à plusieurs reprises des ovations dans l'hémicycle.

"Nous prendrons nos responsabilité", lui a répondu Charles Michel.

Outre les sanctions sans précédent adoptées par les Occidentaux contre la Russie et le Bélarus, l'UE va puiser 450 millions d'euros dans la "Facilité européenne pour la paix" (FEP), un fonds hors budget européen spécialement destiné à financer des achats militaires, afin de livrer des armements aux forces ukrainiennes.

L'aide humanitaire d'"au moins 500 millions d'euros", annoncée mardi par Ursula von der Leyen, "doit permettre de faire face aux conséquences humanitaires de cette guerre tragique", tant pour les populations civiles touchées et déplacées au sein de l'Ukraine que pour les réfugiés qui affluent dans les pays européens voisins.

Selon l'ONU, l'intervention militaire russe a fait un million de déplacés en Ukraine alors que plus de 660.000 personnes ont fui dans les pays voisins.

Les eurodéputés doivent adopter dans l'après-midi une résolution appelant les institutions européennes à "travailler pour l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE" et condamnant "dans les termes les plus durs l'agression militaire illégale et l'invasion de l'Ukraine", ainsi qu'un élargissement des sanctions contre Moscou