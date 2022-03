Près de 300 personnes sous responsabilité de la Belgique sont en Ukraine

Chacune de ces personnes doit évaluer sa situation personnelle, et, si les conditions de sécurité sont jugées suffisantes, quitter le territoire.

Près de 300 personnes actuellement présentes en Ukraine sont sous la responsabilité de la Belgique, qui est toutefois dans l'impossibilité d'organiser une mission de rapatriement, a indiqué lundi la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, au cours d'une conférence de presse. Les Affaires étrangères ont recensé 232 Belges, 44 membres de leur famille proche et 18 ressortissants luxembourgeois, soit 294 personnes sous responsabilité de la Belgique. Un chiffre en évolution constante en fonction des départs et des personnes qui se font connaître.

"Nous sommes très préoccupés pour elles, notre priorité reste de garantir la continuité de l'assistance consulaire", a souligné la cheffe de la diplomatie belge.

Des équipes ont été placées aux points frontières de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Moldavie, et le centre de crise reste accessible 24h/24.

Chacune de ces personnes doit évaluer sa situation personnelle, et, si les conditions de sécurité sont jugées suffisantes, quitter le territoire. Mais une mission de rapatriement organisée par la Belgique n'est pas possible, vu les conditions de sécurité et la fermeture de l'espace aérien ukrainien, déplore le gouvernement.