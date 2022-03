Une étudiante ukrainienne émeut la toile en interprétant des chants traditionnels de son pays

Oksana, 28 ans, est Ukrainienne et étudiante au conservatoire d'Avignon en musique et en théâtre. Depuis que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, la jeune femme se rend tous les jours devant l'hôtel de ville d'Avignon afin d'interpréter des chants nationaux ukrainiens devant des Français très émus, note France Bleu.





"La guerre en Ukraine, c'est la guerre pour la liberté. La liberté de vivre dans son pays et dans sa culture", explique-t-elle à "La Libre Etudiant". "Chanter des chants traditionnels me permet de clamer haut et fort ma culture. Je me sens connectée aux Ukrainiens qui sont au pays."

Ses parents et son frère sont d'ailleurs actuellement à l'ouest de l'Ukraine. S'ils échappent pour l'instant aux bombardements, des sirènes retentissent parfois. "Lorsqu'ils entendent les sirènes, ils se réfugient aussitôt dans les caves. Ils sont très stressés. Actuellement, ils aident les réfugiés. Ils donnent à manger aux soldats ukrainiens. Ils sont prêts à se battre. Ma famille fait tout ce qu'elle peut pour aider le peuple ukrainien. C'est ce que je fais aussi depuis la France", poursuit-elle.

Au cours de ses prestations musicales, la jeune femme n'hésite pas à promouvoir l'association franco-ukrainienne qui s'est développée dans le Vaucluse et qui collecte notamment des vêtements et de la nourriture pour les Ukrainiens. "Beaucoup de personnes me demandent également comment faire des dons d'argent pour aider au mieux les Ukrainiens, c'est très touchant."

Oksana compte continuer à se rendre tous les jours devant l'hôtel de ville d'Avignon. "Les heures peuvent varier, mais je tiens au courant les gens sur ma page Facebook".





"La musique est très puissante. C'est un moyen très fort d'unir les gens", conclut-elle.