Entrée massive de migrants dans l'enclave de Melilla, en Espagne

Espagne : plus de 200 migrants sont entrés dans l'enclave de Melilla

Plus de 200 migrants provenant d'Afrique subsaharienne ont réussi jeudi matin à franchir la haute clôture marquant la frontière entre Melilla et le Maroc et à pénétrer dans l'enclave espagnole, l'une des arrivées les plus massives de ces dernières années, ont indiqué les autorités espagnoles.