ScienceForUkraine, le hashtag qui compile les initiatives des universités du monde entier pour aider l'Ukraine

Toutes les offres d'hébergement, d'emploi et de bourse destinées aux chercheurs et étudiants ukrainiens sont répertoriées.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, beaucoup d'universités du monde entier ont proposé leur aide de différentes façons. En découvrant le nombre impressionnant d'initiatives, Sanita Reinsone, chercheuse à l'Institut de Littérature, Folklore et Art de l'Université de Lettonie, à Riga, a décidé de compiler toutes ces propositions sous un même hashtag : #ScienceForUkraine. Interviewée par Heidi.News, un média en ligne suisse spécialisé dans les sciences, la santé et l'innovation, elle explique avoir voulu éviter que ces annonces "se noient dans l'océan Twitter" et que les chercheurs passent trop de temps "à écumer les sites des universités" pour trouver l'information.

Elle a donc créé un compte Twitter ainsi qu'une carte interactive résumant toutes les offres d'hébergement, d'emplois et de bourses destinées aux étudiants et chercheurs ukrainiens. "Le projet vient juste de commencer (ndlr : il a été créé le 26 février) et va monter en puissance dans les jours qui viennent", poursuit-elle. Au début, la jeune femme était toute seule pour répertorier toutes les offres en ligne. Mais elle a rapidement été rejointe par des bénévoles de tous pays. "J'espère pouvoir compter sur au moins une personne par pays", dit-elle.

Si elle tient à remercier les universités qui proposent leur aide, elle les encourage aussi à "fournir des informations les plus détaillées possibles sur le type de soutien disponible". Il faut, rappelle-t-elle, que "les personnes concernées puissent y avoir aisément accès".

"La solidarité de la communauté de recherche est très forte, c’est très encourageant et cela signifie beaucoup pour les Ukrainiens en ces temps difficiles", conclut-elle.