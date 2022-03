Accueil International Europe La Russie sous une chape de plomb Ce vendredi, la Douma a adopté à l’unanimité deux amendements prévoyant diverses peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison pour des "informations mensongères" à l’encontre de l’armée ou pour des "appels à des sanctions" contre la Russie. ©Abacapress Sébastien Gobert Chef du service International

La plus grande centrale nucléaire d’Europe en feu. C’est avec ces nouvelles que se sont réveillés les Ukrainiens et l’Europe dans son ensemble. L’attaque de la force d’invasion russe contre la centrale nucléaire d’Enerhodar, près de la ville de Zaporijia, a en effet mené à l’incendie d’un bâtiment administratif, sans toucher aucun des six réacteurs. Les réassurances des Russes, rendus maîtres de la centrale, n’empêchent pas les sueurs froides (voir page 9). En particulier après le cri d’alarme de la présidence française, jeudi,...