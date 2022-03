Pour la première fois, une majorité de Suédois pour l'adhésion à l'Otan

Au cours du mois de février, le nombre de Suédois partisans d'une adhésion à l'Otan a bondi de neuf points pour atteindre le taux record de 51%, selon ce sondage de l'institut Demoskop publié par le journal Aftonbladet.

Le pourcentage de sondés opposés à l'adhésion tombe à 27%, une chute de dix points, tandis que les indécis représentent toujours 22% des personnes interrogées.

Un autre sondage rendu public vendredi par la télévision publique SVT révèle aussi une forte hausse des partisans d'une adhésion à l'Otan, mais sans atteindre la majorité. Selon ce sondage, 49% des Suédois souhaitent que la Suède rejoigne l'Otan, contre 27% qui y sont opposés.

Le ministre suédois de la Défense Peter Hultqvist a déclaré à la presse qu'un changement de la doctrine du pays en matière de défense serait une "décision énorme".

"Donc vous ne le faites pas du jour au lendemain, vous ne pouvez pas le faire à cause des sondages", a-t-il souligné.

La Suède consacre d'importants investissements à ses propres forces militaires et développe sa coopération avec d'autres pays, a relevé le ministre.

Basculement en Finlande

La guerre en Ukraine a aussi entraîné un basculement de l'opinion en Finlande, une majorité se prononçant pour la première fois en faveur d'une adhésion à l'Otan, selon un sondage publié cette semaine.

Stockholm et Helsinki ont exclu jusqu'à présent une candidature pour intégrer l'Alliance, même si les avis favorables ont atteint un niveau historique.

Le président finlandais Sauli Niinisto, qui doit rencontrer vendredi le président américain Joe Biden, a appelé ses compatriotes à "garder la tête froide" concernant la question d'une adhésion à l'Otan.

La Suède et la Finlande, deux pays officiellement non alignés, sont partenaires de l'Otan depuis le milieu des années 1990 et ont tourné la page de leur neutralité à la fin de la Guerre froide.

En Suède, l'opinion était très majoritairement défavorable à une adhésion à l'Otan avant l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie.

Les experts s'attendent à ce que la Finlande agisse en concertation avec la Suède sur la question.

Le ministère russe des Affaires étrangères a averti qu'une adhésion de ces deux pays nordiques à l'Otan aurait "des conséquenses militaires et politiques graves".