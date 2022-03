Pourquoi tant d'étudiants africains et indiens avaient choisi l'Ukraine pour leurs études

Au moment de l'invasion russe, environ 76.500 étudiants étrangers étaient présents dans le pays, selon les statistiques du ministère ukrainien de l'éducation pour l'année 2020. Parmi eux, une grande majorité d'Indiens. Mais pas que. Beaucoup d'étudiants africains, venant du Maroc, du Nigéria ou d'Egypte étaient sur place. Tout comme des étudiants issus du Moyen-Orient. Mais pourquoi tous ces jeunes étaient-ils particulièrement attirés par l'Ukraine?

En réalité, cela s'explique assez facilement. Comme l'explique la BBC, "les universités ukrainiennes sont considérées comme une porte d'entrée sur le marché du travail européen, offrant des prix des cours abordables, des conditions de visa simples et la possibilité de résidence permanente." De plus, poursuit Patrick Esugunum, qui travaille pour une organisation qui aide les étudiants ouest-africains souhaitant étudier en Ukraine, "les diplômes sont largement reconnus et offrent un haut niveau d'éducation."

De nombreux jeunes avaient donc décidé de venir y faire leurs études de médecine, d'ingénieur ou encore de commerce.

Alors qu'ils pensaient étudier dans un cadre tranquille, ils doivent maintenant lutter pour leur vie et fuir la guerre. Et cela n'est pas des plus faciles. Non seulement les liaisons aériennes sont coupées mais, en plus, beaucoup d'Africains ont déclaré avoir été victimes de racisme à la frontière ukrainienne, ce qui a retardé leur départ. A l'heure actuelle, des centaines d'étudiants étrangers sont toujours sans doute bloqués au pays, même s'il est difficile de fournir des chiffres exacts, précise la BBC.

Si leur priorité est de se mettre à l'abri, de nombreux étudiants ne peuvent s'empêcher de se demander ce qu'il adviendra de leur diplôme. Certains espèrent pouvoir terminer leurs études quand la guerre sera finie ou alors trouver une équivalence dans un autre pays.