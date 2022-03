Vote massif à l'ONU en faveur d'une enquête sur les violations en Ukraine

Après le vote massif de l'Assemblée générale des Nations unies plus tôt dans la semaine pour exiger de Moscou l'arrêt du conflit, la Russie a essuyé un nouvel échec cuisant au Conseil des droits de l'homme, la résolution ayant été adoptée par 32 votes pour, 2 contre (Russie et Erythrée) et 13 abstentions, dont celles du Venezuela, de Cuba, de la Chine, l'Inde et le Pakistan.

Ce vote intervient alors que la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporijie, située dans le Sud de l'Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, vite éteint par les pompiers ukrainiens.

C'est la première fois dans l'histoire du Conseil qu'une résolution vise directement la Russie, selon un porte-parole de l'ONU.

La résolution condamne "les violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits résultant de l'agression de la Fédération de Russie".

Le texte appelle "au retrait rapide et vérifiable des troupes russes et des groupes armés soutenus par la Russie de l'ensemble du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine", et demande l'établissement d'urgence pour une durée initiale d'un an "une commission d'enquête internationale indépendante", le niveau le plus élevé d'enquête du Conseil.

Les enquêteurs seront chargés de "recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve attestant de (...) violations" des droits humains et du droit international humanitaire résultant de l'invasion russe en Ukraine, en vue de futurs procès, et d'identifier les responsables de ces violations "afin qu'ils aient à répondre de leurs actes".

L'invasion russe a provoqué une vive émotion dans le monde. Manifestations antiguerre et gestes de solidarité avec les Ukrainiens se sont multipliés, au vu des bombardements et de l'exode hors d'Ukraine d'environ 1,2 million de personnes, selon les derniers chiffres de l'ONU.