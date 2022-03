Poutine agite le spectre d'une extension du conflit

L’Ukraine a connu de nouvelles scènes déchirantes ce week-end. Selon l’ONU, plus de 1,5 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

La population était prise au piège dimanche dans le port assiégé de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, où une deuxième tentative d'évacuation humanitaire a échoué, et dans la région de Kiev où l'armée russe resserre son étau, forçant les civils à fuir pour rejoindre les plus de 1,5 million de réfugiés déjà hors des frontières. Au onzième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, le Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi a estimé qu'il s'agissait de "la crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale".

Pour la deuxième journée consécutive, la population a dû renoncer à quitter la ville portuaire de Marioupol, sur la mer d'Azov, qui vit un "blocus humanitaire", selon son maire Vadim Boïtchenko. "Au milieu de scènes dévastatrices de souffrances humaines, une deuxième tentative aujourd'hui de commencer à évacuer quelque 200 000 personnes de la ville a été interrompue", a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les belligérants se rejettent la faute de cet échec.

Au final, très peu de personnes ont pu quitter Marioupol. Mais une famille qui a rejoint samedi Dnipro (centre) a raconté, sous couvert d'anonymat, être restée à l'abri dans une cave "sept jours sans chauffage, électricité, Internet", manquant d'eau et de nourriture. Sur la route, a-t-elle témoigné, "il y avait des cadavres partout, des Russes et des Ukrainiens".

Verrou stratégique

La chute de Marioupol serait un tournant dans l’invasion russe, lancée le 24 février. Elle permettrait la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass. Ces forces consolidées pourraient ensuite remonter vers le centre et le nord de l’Ukraine.

Et sur la mer Noire, c'est désormais Odessa qui préoccupe le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse la Russie de "se préparer à bombarder" ce port de près d'un million d'habitants proche de la frontière moldave.

Dans le même temps, les soldats russes se rapprochent de Kiev. Dans les faubourgs ouest de Kiev, à Irpine, "du matin au soir, tous les bâtiments voisins ont été touchés, un tank est entré. C'était effrayant, nous avons eu peur. Avant cela, nous ne pensions pas que nous allions partir", a témoigné Tetiana Vozniuchenko, 52 ans.

À 200 km au sud-ouest de la capitale, l'aéroport de Vinnytsia a été "complètement détruit" par des frappes russes, selon M. Zelensky. En matinée, Moscou avait annoncé avoir détruit l'aérodrome militaire de Starokonstantinov, à 130 km au nord-est. Quant à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine à 50 km de la frontière russe (est), elle restait la cible d'intenses bombardements qui ont touché une tour de télévision, selon le gouverneur régional Oleg Synegubov.

Pour sa part, l'ONU a confirmé la mort de 351 civils et plus de 700 blessés, un bilan qui est "sans doute bien plus élevé car les vérifications sont en cours".

Efforts diplomatiques

Sur le front diplomatique, les efforts se poursuivent sans succès à ce stade, avant un nouveau round de négociations entre Russes et Ukrainiens prévu lundi. Après une visite du Premier ministre israélien Naftali Bennet à Moscou, samedi, c'est Boris Johnson qui se met en avant en évoquant un "plan en six points" visant à faire "échouer" l'invasion russe. Aucun détail de ce plan n'a été rendu public. De son côté, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine dimanche. Il aurait assuré au président français qu'il "atteindra ses objectifs, soit par la négociation soit par la guerre".

Le Kremlin multiplie aussi les messages aux Occidentaux. M. Poutine a prévenu samedi que la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine - demandée par Kiev mais refusée par l'Otan - serait considérée "comme une participation au conflit armé". Le ministère de la Défense russe a mis en garde dimanche les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou, mettant nommément en cause la Roumanie. Cela pourrait être considéré "comme une implication de ces pays dans un conflit armé", a dit son porte-parole Igor Konachenkov.