Citée à comparaître, la Russie ignore la Cour internationale de justice

L’absence de la Russie a été critiquée par Joan Donoghue, la juge présidente de la cour, qui siège à La Haye aux Pays-Bas, et par la délégation ukrainienne, qui s’est retrouvée devant des bancs vides au moment de plaider sa cause.

"Le fait que les sièges de la Russie sont vides en dit long", a lancé Anton Korynevich, membre de la délégation ukrainienne. "Ils ne sont pas ici devant cette cour, ils sont sur les champs de bataille, menant une guerre agressive contre mon pays", a ajouté M. Korynevich. "C'est ainsi que la Russie règle ses différends."

Kiev a déposé une requête devant la CIJ le 26 février, deux jours après le début de l'offensive russe. L'Ukraine demande au plus haut tribunal de l'Onu des mesures urgentes ordonnant à la Russie d'arrêter son invasion, avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, ce qui pourrait prendre des années. La juge a indiqué que la CIJ se prononcerait "dès que possible" sur la requête de l'Ukraine.

Lors de son allocution annonçant l'intervention armée en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a affirmé vouloir défendre les populations russophones d'un "génocide" de la part du régime de Kiev. Un mensonge absurde et grotesque, selon l'Ukraine, qui nie catégoriquement qu'un tel génocide ait eu lieu et estime que l'invasion russe est dépourvue de tout fondement juridique.

La CIJ a été créée en 1946 pour régler les disputes entre les États. Ses jugements sont contraignants et sans appel, mais la cour n'a aucun moyen de les faire respecter. Le principal organe judiciaire de l'Onu fonde ses conclusions principalement sur les traités et les conventions. L'Ukraine et la Russie sont toutes deux parties à la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948. "Réglons notre différend en nations civilisées", a plaidé M. Korynevich, avant de s'adresser directement à Moscou : "Posez vos armes et présentez vos preuves."

Également située à La Haye, la Cour pénale internationale (CPI), qui juge des individus accusés des pires atrocités commises dans le monde, s’est également saisie de l’affaire autour de l’invasion russe. Elle enquête sur des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. (AFP)