Conflit en Ukraine : l'armée russe bombarde Kharkiv et resserre l'étau sur Kiev, Moscou annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires (DIRECT)

L'armée russe poursuivait lundi son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays Kharkiv et resserrant son étau sur la capitale Kiev, alors qu'une troisième séance de négociations russo-ukrainienne était prévue dans la journée, sans grand espoir de succès. L'aggravation du conflit et la possibilité d'un embargo sur le pétrole russe provoquaient lundi matin une poussée de fièvre sur les marchés internationaux, avec des hausses vertigineuses du pétrole et de l'or et une lourde chute des bourses en Asie. D'intenses bombardements aériens ont frappé dans la nuit de dimanche à lundi Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, visant notamment un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils, selon un journaliste de l'AFP.

Selon l'état-major ukrainien, les forces russes concentrent leurs efforts sur Kharkiv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud) et "accumulent leurs ressources pour lancer un assaut" sur Kiev. Dans la capitale, l'armée se tenait prête à détruire le dernier pont reliant la ville à son arrière-pays à l'ouest pour freiner la progression des chars russes. "Si nous recevons l'ordre d'en haut, ou si nous voyons les Russes avancer, nous le ferons sauter... avec le plus grand nombre de chars ennemis possible", a déclaré à l'AFP le sergent "Casper", d'une unité de volontaires ukrainiens.

D'intenses combats ont eu lieu toute la journée de dimanche dans la périphérie de Kiev, selon l'administration régionale ukrainienne, notamment autour de la route menant vers Jytomyr (150 km à l'ouest de Kiev), ainsi qu'à Tcherniguiv (150 km au nord de la capitale). Dans les faubourgs ouest de Kiev, à Irpine, "du matin au soir, tous les bâtiments voisins ont été touchés, un tank est entré. C'était effrayant, nous avons eu peur. Avant cela, nous ne pensions pas que nous allions partir", a témoigné Tetiana Vozniuchenko, 52 ans.

L'armée russe poursuivait par ailleurs son siège du port stratégique de Marioupol, sur la mer d'Azov dans le sud-est du pays, où une deuxième tentative d'évacuation humanitaire a échoué dimanche. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de s'apprêter à bombarder le port d'Odessa, sur la mer Noire. Des missiles russes tirés depuis la mer se sont abattus lundi sur le village de Touzly, dans la région d'Odessa, a indiqué un porte-parole militaire régional, Sergueï Bratchouk. Selon lui, les tirs ont visé des "sites d'infrastructures cruciales", mais n'ont pas fait de blessé.

Une troisième séance de négociations entre Russes et Ukrainiens était prévue lundi. Mais les espoirs de succès sont minces, le président russe Vladimir Poutine ayant posé comme condition préalable à tout dialogue l'acceptation par Kiev de toutes les exigences de Moscou, notamment la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays.

Les deux sessions précédentes de pourparlers, à la frontière ukraino-bélarusse puis à la frontière polono-bélarusse, avaient toutefois abouti à un accord sur la mise en place de "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils.

©AFP

Les dernières informations en direct :

6h36 : Moscou annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires lundi

L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats. "Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un +régime de silence+ à partir de 10H00 le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le communiqué ne précise pas si les couloirs ouvriront à l'heure locale en Ukraine (08H00 GMT) ou à celle de Moscou (07H00 GMT) et combien de temps ils resteront ouverts. L'armée russe précise que cette décision a été prise après une "demande personnelle" du président français Emmanuel Macron adressée à son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont entretenus pendant deux heures dimanche par téléphone.

Cette annonce intervient alors qu'un troisième round de pourparlers entre Kiev et Moscou doit avoir lieu lundi, selon Kiev. Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils du port assiégé de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont échoué, Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de violer les conditions de l'évacuation.

L'armée russe a indiqué lundi qu'elle allait ouvrir un couloir entre la capitale Kiev et la ville bélarusse de Gomel, non loin de la frontière ukrainienne. Selon cette source, deux autres couloirs partiront de Marioupol et permettront soit une évacuation en direction de la Russie jusqu'à la ville de Rostov-sur-le Don, soit vers l'Ouest jusqu'à la ville ukrainienne de Zaporojie. Moscou a précisé qu'un autre couloir partira de Kharkiv jusqu'à la ville russe de Belgorod. Enfin, deux trajets doivent permettre aux civils de quitter la ville ukrainienne de Soumy : soit vers Belgorod en Russie, soit vers Poltava en Ukraine. Moscou indique avoir transmis ces informations aux structures de l'ONU, de l'OSCE et du CICR.

5h33 : L'Australie exhorte la Chine à condamner la guerre

Le Premier ministre australien Scott Morrison a estimé lundi que la Chine se trouve face à "l'heure du choix" devant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a exhorté Pékin à mettre fin à son soutien politique et économique tacite à la guerre. "Aucun pays n'aurait plus grand impact en ce moment sur l'agression violente de la Russie envers l'Ukraine que la Chine", a déclaré M. Morrison à l'Institut Lowy, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé à Sydney. "La crise qui frappe actuellement l'Europe" met la Chine face à "l'heure du choix", a-t-il ajouté.

Scott Morrison a sommé la Chine de faire pression sur son allié russe et prouver qu'elle est attachée à la paix mondiale et au principe de souveraineté.

Les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine, scellant une amitié "sans limites". Depuis, la Chine a évité de critiquer ouvertement la guerre, a exprimé sa sympathie pour la Russie et refusé de se joindre aux sanctions occidentales.

M. Morrison a accusé Pékin de lancer une "bouée de sauvetage économique" à la Russie en assouplissant les restrictions commerciales sur les importations de blé russe. "Aujourd'hui, nous entendons même parler de la participation potentielle d'UnionPay, depuis la Chine, au soutien d'un système de paiement en Russie", a-t-il déclaré.

Des banques russes ont annoncé dimanche travailler à l'émission de cartes bancaires du réseau chinois UnionPay pour répondre à la décision des géants Visa et Mastercard de suspendre leurs opérations avec la Russie après l'intervention militaire en Ukraine.

5h26 : Plusieurs pays réclament la suspension de la Russie d'Interpol

Plusieurs pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont demandé à Interpol de suspendre la Russie des rangs de cette organisation internationale de coopération policière, a indiqué la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel. Outre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont réclamé "la suspension immédiate de l'accès de la Russie à tous les systèmes" de l'organisation qui regroupe 194 pays membres, a tweeté Mme Patel.

"Les actes de la Russie constituent une menace directe pour la sécurité des individus et la coopération internationale en matière d'application de la loi", a-t-elle ajouté.

Cette initiative intervient alors que les alliés occidentaux cherchent à isoler diplomatiquement et économiquement Moscou en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré dimanche avoir vu "des informations très crédibles concernant des attaques délibérées sur des civils qui constitueraient un crime de guerre".

4h22 : Le Japon va livrer casques et gilets pare-balles à l'Ukraine

En dépit de sa constitution pacifique, le Japon compte mettre à disposition de l'Ukraine, envahie par la Russie, des casques, munitions, gilets pare-balles et autres nécessités. "Je tiens à livrer les fournitures nécessaires dès que possible", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida au parlement lundi, selon les médias japonais.

La communauté internationale est unie dans son soutien à l'Ukraine et prend des mesures "sans précédent", a noté M. Kishida. Il souhaite donc que le Japon contribue aussi.

M. Kishida s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a affirmé que le Japon verserait 90 millions d'euro pour contribuer à l'aide humanitaire. Ce montant porte aussi sur la fourniture de matériel de protection, comme des casques et gilets pare-balles, mais aussi des tentes et vêtements chauds.

Selon le gouvernement japonais, cette décision ne va pas à l'encontre de la constitution, alors que l'article 9 permet de participer à des règlements de conflits internationaux.

4h17 : L'armée ukrainienne affirme que la Russie se prépare à envahir la capitale Kiev

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes se préparaient à prendre d'assaut la capitale ukrainienne Kiev, dans un bulletin publié à l'aube lundi, cité par l'agence de presse allemande dpa. Selon l'état-major ukrainien, les troupes russes visent à prendre le contrôle entier des villes d'Irpin et Bucha, juste en dehors de Kiev.

Les troupes russes tentaient aussi de "fournir un avantage tactique pour atteindre la périphérie à l'est de Kiev via les districts de Brovarsky et Boryspil", selon ce bulletin.

"Une très large quantité d'équipements russes et de troupes ruses est concentrée à l'approche de Kiev", a aussi déclaré le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denysenko, à la télévision ukrainienne, cité par le portail d'information Ukrayinska Pravda

"Nous comprenons que la bataille pour Kiev est une bataille clé, qui sera menée dans les jours prochains", a-t-il ajouté.

3h04 : La Russie recrute des combattants syriens entrainés aux combats de rue, selon des médias américains

La Russie recrute des Syriens entrainés aux combats urbains pour son offensive en Ukraine, rapporte dimanche le quotidien américain The Wall Street Journal, citant des sources dans l'administration américaine. Selon ces responsables, la Russie a besoin de tels Syriens expérimentés alors que l'invasion de l'Ukraine se déroule de plus en plus dans des terrains urbains. Les Syriens devraient aider les Russes à s'emparer de la capitale ukrainienne, Kiev.

Il n'est pas encore déterminé combien de combattants ont été enrôlés depuis la Syrie par Moscou, mais certains d'entre eux seraient déjà présents en Russie pour se préparer à joindre les combats.

Ces responsables américains ne voulaient pas déterminer au quotidien le rôle précis que ces combattants syriens pourraient jouer.

The Wall Street Journal cite en outre des informations publiées sur un site d'information syrien, qui avancent que la Russie offre aux volontaires syriens entre 200 et 300 dollars (185 euros et 275 euros environ) pour "aller en Ukraine et être déployés comme gardiens" pour une période allant jusqu'à six mois.

L'armée russe ne cherche pas seulement l'appui de Syriens, mais a aussi incorporé des soldats tchétchènes dans ses forces armées en Ukraine.

1h17 : Selon Moscou, l'Ukraine compte faire exploser une centrale nucléaire et accuser la Russie

Le ministère de la Défense russe assure que l'armée ukrainienne prévoit de faire exploser un réacteur dans un centre de recherche physique dans la ville ukrainienne de Kharkiv et de lancer des projectiles contre un réacteur nucléaire expérimental, tout en en accusant Moscou de ces faits, rapportent les agences de presse russess publique TASS et Sputnik. "Les forces de sécurité ukrainienne de même que les militants du bataillon Azov ont pour complot une provocation avec une contamination radioactive possible près de la ville de Kharkiv. Les nationalistes ont miné un réacteur dans un système nucléaire expérimental situé dans le centre de recherche physique et technologique de Kharkiv. Ils prévoient de faire exploser un réacteur et d'accuser les forces armées russes d'avoir lancé une frappe par missiles sur un système nucléaire expérimental", fait part la déclaration du ministère russe de la Défense, cité par ces médias d'Etat.

La Russie avait déjà accusé vendredi que des "saboteurs" ukrainiens avaient causé l'incendie dans une centrale nucléaire de Zaporijja durant des combats.