Conflit en Ukraine: le réalignement hasardeux de Viktor Orbán ©AFP Corentin Léotard

Le Premier ministre hongrois compte parmi ces représentants politiques réputés favorables à Vladimir Poutine (Marine Le Pen, Matteo Salvini, etc.) qui ont dû prendre leurs distances et donner des gages de loyauté à l'Otan et l'UE après le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine. Pour Viktor Orbán, pas de volte-face ni de mea culpa, comme l'a fait par exemple le président tchèque, Miloš Zeman,...