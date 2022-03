Accueil International Europe "J'ai fait le choix le plus difficile de ma vie": portraits d'Ukrainiens dont la vie ne sera plus jamais la même Cinéastes, journalistes, entrepreneurs: ces Ukrainiens s'engagent à leur manière pour défendre leur patrie. ©D.R. Sébastien Gobert

"Nous ne partons pas, nous ne nous rendons pas. Ensemble avec la police, les vétérans, les artistes, les civils et notre armée, nous allons montrer au monde ce qu'est l'Ukraine." Leonid Ostaltsev a transformé le local de son restaurant en quartier général de sa brigade de volontaires. Rien de plus naturel pour ce vétéran de la guerre de 2014. Après sa démobilisation, il a fondé avec un de ses frères d'armes la pizzeria "Veterano Pizza" dans le centre de Kiev. Il a alors recruté des vétérans afin de leur offrir une réinsertion dans la vie civile et doublé son initiative sociale de livraisons à un hôpital militaire et à un centre d'accueil à la gare de Kiev. Avec sa barbe garnie de hipster et son utilisation...