L'Ukraine attend les "cessez-le-feu" annoncés par Moscou, un deuxième centre nucléaire pilonné, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne vont se rencontrer

L'Ukraine attendait mardi matin la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs de ses villes, censés permettre l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires, au moment où l'armée russe continue, selon Kiev, à se déployer dans les principales zones de combat.

La Russie a annoncé lundi soir l'instauration de ces cessez-le-feu "à partir de 10H00, heure de Moscou (07H00 GMT) le 8 mars" pour l'évacuation des civils en provenance de Kiev, ainsi que des villes de Soumy, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol, a indiqué dans un communiqué la cellule du ministère russe de la Défense, chargée des opérations humanitaires en Ukraine.

Selon Moscou, les nouveaux itinéraires d'évacuation devaient être communiqués aux autorités ukrainiennes, afin qu'elles puissent donner leur accord avant 00H00 GMT dans la nuit de lundi à mardi. Aucune information concernant cette réponse n'avait toutefois fitré passé ce délai.

Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé l'armée russe d'avoir fait échouer à plusieurs reprises l'évacuation des civils via les couloirs humanitaires.

Le fil info :

6h05 : Plus de 10 décès dans les combats dans la ville ukrainienne de Soumy

Des frappes aériennes russes ciblant la ville de Soumy à l'ouest de l'Ukraine, ont tué au moins dix résidents, selon les autorités locales. Quatre enfants figurent parmi les victimes. "En certains endroits, des habitations ont été bombardées. Et près du centre de la ville, plusieurs maisons ont été détruites par des attaques à la bombe", a communiqué la direction de l'administration régionale.

Quatre soldats ukrainiens auraient aussi péri dans des combats avec l'armée russe, selon les autorités ukrainiennes. Les informations ne pouvaient pas être vérifiées par des sources indépendantes.

4h34 : Des milliards de dollars de dégâts en infrastructure en Ukraine

L'évaluation chiffrée des dégâts au système de transport en Ukraine grimpe désormais à un près d'un 10 milliards de dollars (environ 9,2 milliards d'euros) après l'invasion par la Russie voisine, a affirmé le ministre de l'Infrastructure Alexander Kubrakov mardi au média ukrainien Ukrajinska Pravda. Des ponts, lignes ferroviaires et aéroports sont touchés, a-t-il ajouté estimant qu'il faudrait au moins deux ans pour un retour en état.

Il compte sur l'aide étrangère: "Cette guerre n'est pas la nôtre. L'Ukraine défend les intérêts de l'ensemble du monde civilisé", a-t-il déclaré. "Nous ne restaurerons pas le pays par nos propres moyens."

3h19 : Un deuxième centre nucléaire pilonné, selon l'AIEA

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) a déclaré lundi qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles des obus d'artillerie avaient endommagé une installation de recherche nucléaire dans la deuxième ville assiégée d'Ukraine, Kharkiv, sans "conséquences radiologiques". Selon cet organisme des Nations unies basé à Vienne, les autorités ukrainiennes ont signalé qu'une attaque avait eu lieu dimanche, ajoutant qu'aucune augmentation des niveaux de radiation n'avait été signalée sur le site.

L'installation touchée fait partie de l'Institut de physique et de technologie de Kharkiv, un institut de recherche qui produit du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles.

Mais "l'inventaire de matières radioactives du site est très faible" a fait valoir l'AIEA, assurant que "les dommages (...) signalés n'auraient eu aucune conséquence radiologique."

"Nous avons déjà connu plusieurs épisodes compromettant la sécurité des sites nucléaires ukrainiens", a dit le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Ces derniers jours, Kharkiv a été la cible d'intenses bombardements et de tirs de missiles russes, Moscou tentant d'accroître la pression sur l'Ukraine pour qu'elle capitule.

L'armée russe occupe depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporojie, dans le sud-est de l'Ukraine, où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie - dont Moscou nie être à l'origine.

Seuls deux des six réacteurs de la centrale sont actifs.

Le directeur général de l'AIEA avait dit vendredi être prêt à se rendre à Tchernobyl, théâtre d'un accident nucléaire majeur en 1986 et premier site ukrainien à être tombé aux mains des soldats russes le 24 février.

1h53 : Le chef de la diplomatie ukrainien confirme un entretien avec son homologue russe

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Koeleba, a confirmé qu'une entrevue avec son homologue russe Sergueï Lavrov est prévue. "Pour le moment la date du 10 mars est à l'agenda. S'il veut voler vers Antalya (Turquie), alors je viens aussi", a déclaré lundi soir le diplomate ukrainien dans un message vidéo. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu avait annoncé plus tôt en journée qu'une réunion trilatérale avec ses collègues russe et ukrainien aurait lieu à Antalya, au sud de son pays.

M. Koeleba assure que si M. Lavrov est prêt à discuter sérieusement, ils se parleront de diplomate à diplomate. "S'il compte répéter la propagande absurde de ces derniers temps, il entendra la vérité crue de ma part, telle qu'il la mérite".

Selon les Affaires étrangères russes, la réunion est prévue en marge du Forum sur la diplomatie qui a lieu à Antalya et réuni des décideurs, diplomates et experts de divers domaines.

La Turquie s'est déjà proposée comme médiatrice dans le conflit russo-ukrainien.

M.Koeleba assure en outre que son président Volodymyr Zelensky est prêt à s'entretenir directement avec le président russe Vladimir Poutine. "Notre président n'a peur de rien, pas non plus d'une rencontre directe avec M. Poutine. Si ce dernier n'est pas effrayé non plus, laissons-le se joindre à une réunion et discuter".

1h49 : La Banque mondiale approuve une aide immédiate de 489 millions de dollars

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé lundi un programme d'aide supplémentaire immédiat pour l'Ukraine baptisé "Financement de la reprise après une urgence économique en Ukraine" ou "Libérez l'Ukraine", avec un décaissement immédiat de 489 millions de dollars. Le 1er mars, l'institution de Washington avait annoncé qu'elle préparait une aide d'urgence de trois milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dont au moins 350 millions devaient être débloqués immédiatement.

Son conseil d'administration a donc décidé de décaisser dès lundi un montant plus important.

"Le montage approuvé par le Conseil consiste en un prêt supplémentaire de 350 millions de dollars et des garanties d'un montant de 139 millions de dollars", a détaillé la Banque mondiale dans un communiqué.

"L'aide à décaissement rapide aidera le gouvernement à fournir des services essentiels aux Ukrainiens, notamment les salaires des travailleurs hospitaliers, les pensions pour les personnes âgées et les programmes sociaux pour les personnes vulnérables", a précisé l'institution.

Par ailleurs, un financement sous forme de dons de 134 millions de dollars et un financement parallèle de 100 millions de dollars ont été approuvés.

Ainsi au total, ce sont 723 millions de dollars qui sont mobilisés.

1h12 : Zelensky promet de rester dans la capitale Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de rester dans la capitale de son pays, Kiev, en dépit des combats en cours. "Je reste à Kiev", a-t-il déclaré dans un message vidéo, assurant qu'il ne se cacherait pas et n'avait pas peur de qui que ce soit.

"Cette nuit est la 12e de nos ennuis, de notre défense. Nous sommes sur le terrain, tout le monde travaille. Tout le monde doit. Je suis à Kiev et mon équipe est avec moi", a poursuivi M. Zelensky.

Selon le bureau présidentiel, Volodymyr Zelensky a rappelé les soldats ukrainiens en mission à l'étranger.

Ces "militaires hautement professionnels" sont nécessaires dans la lutte contre "l'agression russe", ajoute la déclaration. Selon les médias ukrainiens, le pays est impliqué dans des missions au Kosovo, au Congo et en Côte d'Ivoire.

M. Zelensky a ajouté que les discussions avec la Russie se poursuivraient. "Nous sommes réalistes. C'est pourquoi nous allons continuer à parlementer. Nous allons insister sur les négociations jusqu'à ce que l'on trouve une façon de dire à notre peuple: 'C'est de cette manière que l'on arrive à la paix'", a également déclaré dans la vidéo le président ukrainien.

Chaque jour de combats crée de "meilleures conditions" pour l'Ukraine, est-il d'avis.

00h35 : La Russie recrute des Syriens pour combattre en Ukraine, confirme le Pentagone

La Russie recrute des mercenaires syriens ayant l'expérience de la guérilla urbaine pour combattre en Ukraine, a confirmé lundi un porte-parole du Pentagone, confirmant des informations publiées dans la presse la veille. "Nous croyons que les informations selon lesquelles ils (les Russes) recrutent des combattants syriens pour étoffer leurs forces en Ukraine sont véridiques", a affirmé le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby.

"Il est intéressant que M. Poutine se retrouve à avoir recours à des combattants étrangers", a-t-il poursuivi, sachant que selon le Pentagone la Russie a engagé en Ukraine pratiquement toutes les forces de combat massées ces derniers mois à la frontière russo-ukrainienne, estimées par Washington à plus de 150.000 soldats.

Le Wall Street Journal avait rapporté dimanche que Moscou, qui a lancé une invasion de l'Ukraine le 24 février et a rencontré une résistance inattendue, avait commencé ces derniers jours à recruter des combattants syriens pour les utiliser dans la prise de contrôle des zones urbaines.

Un responsable américain avait par ailleurs affirmé au quotidien économique que certains combattants syriens étaient déjà en Russie, se préparant à rejoindre les combats en Ukraine.

Le Pentagone n'a toutefois pas de "visibilité parfaite" sur les personnes recrutées pour rejoindre l'offensive russe ou leur nombre, a reconnu M. Kirby.

La Russie est impliquée depuis 2015 dans le conflit syrien aux côtés du régime du président Bachar al-Assad.

Des combattants étrangers sont par ailleurs déjà présents des deux côtés du front en Ukraine.

L'homme fort de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, un ancien rebelle devenu allié du Kremlin, a partagé des vidéos de combattants tchétchènes en Ukraine et a déclaré que certains avaient été tués dans les combats.

00h03 : L'ONU réclame des accès sécurisés pour l'aide humanitaire dans les zones de combats

L'ONU a "besoin de couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilités" en Ukraine, a déclaré lundi au Conseil de sécurité le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths. "Les civils dans des endroits comme Marioupol, Kharkiv, Melitopol et ailleurs ont désespérément besoin d'aide, en particulier de fournitures médicales vitales", a-t-il ajouté, lors d'une réunion d'urgence publique du Conseil sur la crise humanitaire en Ukraine, qui a duré deux heures trente et a été parfois marquée par des échanges très tendus, voire des insultes, entre ambassadeurs russe et ukrainien.

Une session à huis clos a suivi, réclamée par la France et le Mexique qui ont indiqué continuer à préparer un projet de résolution pour réclamer une cessation des hostilités et un accès humanitaire sans entraves. Ce projet, dont la date de mise au vote reste inconnue, semble voué à un veto de la Russie.

Pour un accès humanitaire sécurisé, "de nombreuses modalités sont possibles, mais cela doit se faire dans le respect des obligations des parties en vertu des lois de la guerre", a précisé Martin Griffiths, sans autre précision. "Les parties doivent veiller en permanence à épargner les civils, les habitations et infrastructures civiles dans leurs opérations militaires", a-t-il aussi déclaré.

"Cela comprend l'autorisation d'un passage sûr pour les civils quittant les zones d'hostilités actives sur une base volontaire, dans la direction de leur choix", a insisté le responsable onusien, alors que des couloirs humanitaires prévus par Moscou conduisent à la Russie ou au Bélarus.

A ce jour, l'ONU n'a aucune implication dans les "couloirs humanitaires" négociés entre Russie et Ukraine, pour que les civils puissent fuir en sécurité les combats, selon son porte-parole, Stéphane Dujarric.