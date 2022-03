Cyril Hanouna, Michel Drucker, Claire Chazal, Denis Brogniart: De nombreux people ont assisté aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut

Ce mercredi matin, les obsèques de Jean-Pierre Pernaut avaient lieu à la Basilique Sainte-Clotilde, située dans le 7e arrondissement de Paris. Nombreux sont venus dire un dernier au revoir au présentateur emblématique du 13 heures de TF1 emporté par un cancer des poumons le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans.

De nombreuses personnalités présentes aux funérailles de Jean-Pierre Pernaut

Vers 11 heures, le cercueil du journaliste est arrivé sur les lieux sous les applaudissements de la foule venue encercler la basilique. A l'intérieur de l'édifice religieux, la cérémonie a duré plus de deux heures. "Afin d'éviter toute intrusion de personnes non souhaitées par la famille et les proches de Jean-Pierre", un "important dispositif de sécurité" a été mis en place, rapporte Le Parisien. Aucune caméra n'était autorisée à filmer à l'intérieur de la basilique. Mais, selon les informations du média français, Gilles Pélisson, président du groupe TF1, Evelyne Dhéliat, présentatrice météo de TF1, le journaliste Michel Izard, la journaliste Dominique Lagrou-Sampère et Cyril Hanouna devaient y prendre la parole pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut.

A la fin de la cérémonie, plusieurs people, souvent cachés par des lunettes de soleil, ont quitté le bâtiment. Parmi eux, Denis Brogniart, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, Claire Chazal, Patrick Poivre d'Arvor, Sylvie Tellier, Laurence Ferrari, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Emmanuel et Brigitte Macron, David Douillet, Evelyne Dhéliat ou encore Anne-Claire Coudray. Certains d'entre eux, ont répondu aux questions des journalistes présents sur les lieux. C'est le cas de Cyril Hanouna. "Il a toujours été avec moi dès le départ. Il m'a toujours soutenu dans toutes mes émissions. C'est quelqu'un que j'ai aimé profondément et qui était proche des Français et proche des préoccupations des Français", déclare, avec émotion, le présentateur de Touche pas à mon poste au micro de LCI. "Moi, je parle toujours de lui au présent parce que pour moi, il n'est pas parti."