Présidentielles françaises : Pécresse et Zemmour en débat jeudi pour se relancer

Les candidats à l'élection présidentielle française d'avril prochain Valérie Pécresse et Eric Zemmour s'affrontent jeudi lors d'un débat télévisé, en espérant relancer leurs campagnes entravées par la guerre en Ukraine. À partir de 20h20, les deux candidats vont se mesurer sur le plateau de TF1 et LCI jusqu'à 20h45, puis exclusivement sur LCI jusqu'à 21h30, pour ce premier face-à-face.

D'un côté, le leader de Reconquête!, ancien polémiste habitué des plateaux télés et des joutes verbales, mais nouveau venu en politique. De l'autre, la candidate LR, ancienne ministre rompue aux débats qui sont, contrairement aux meetings, l'un de ses points forts.

Pour chacun et chacune, l'enjeu est de relancer une campagne paralysée par la guerre en Ukraine, avec une baisse dans les sondages: Valérie Pécresse est donnée autour de 11 à 13%, Eric Zemmour de 11% à 14%, soit à une encablure de Marine Le Pen et loin derrière Emmanuel Macron.

Les raisons du décrochage sont différentes: ébranlée par un mauvais démarrage au Zénith le 13 février, Valérie Pécresse a passé beaucoup de temps à faire la synthèse des différentes sensibilités de son propre camp et peine à créer une dynamique face au président-candidat.

Eric Zemmour est lui pénalisé pour ses propos jugés prorusses ou ses positions sur les réfugiés ukrainiens qui ont suscité des critiques jusque dans son équipe - il a depuis nuancé ce dernier point.

Le débat sera-t-il décisif ? À un mois de la présidentielle, les Français et Françaises "restent plus préoccupés par l'Ukraine, et il n'est pas certain que les candidats abordent des sujets qui les inquiètent depuis des mois comme le pouvoir d'achat," note Mathieu Gallard d'Ipsos.

Mais selon l'analyste, les deux candidats ont intérêt à cette exposition médiatique, Valérie Pécresse parce qu'étant "inaudible, il faut qu'elle soit présente", et Eric Zemmour parce qu'il patine dans les sondages, malgré le ralliement de la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal.