Répression au Bélarus: l'ONU dénonce une situation de complète impunité

Les droits de dizaines de milliers de personnes au Bélarus ont été violés du fait de la "répression continue" des opposants, et ce dans une totale impunité, a dénoncé l'ONU mercredi dans un rapport.

L'étude de la situation au Bélarus "ne met pas seulement en évidence les violations infligées aux personnes qui essaient d'exercer leurs droits humains fondamentaux, mais souligne l'incapacité des victimes à accéder à la justice", a déclaré la Haute Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, dans la présentation du rapport.

"Les actions à grande échelle et sans relâche menées par les autorités pour écraser la dissidence et réprimer la société civile, les médias indépendants et les groupes d'opposition, tout en protégeant les auteurs de ces actes, témoignent d'une situation d'impunité totale au Bélarus", a-t-elle insisté.

L'homme fort du Bélarus Alexandre Loukachenko a remporté un sixième mandat lors des élections en août 2020, largement critiquées par la communauté internationale et l'opposition, qui les ont jugées frauduleuses. Il exerce depuis une répression qui est allée crescendo contre toute forme d'opposition politique et de critique émanant de la société civile.

Fin mars 2021, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a appelé Mme Bachelet à enquêter sur ces violations.

Le rapport porte sur la période précédant les élections du 9 août 2020 ainsi que sur la période post-électorale, jusqu'au 31 décembre 2021. Il s'appuie sur 145 entretiens, ainsi que sur l'analyse d'un "large éventail d'informations et de preuves".

Le rapport montre qu'entre mai 2020 et mai 2021, au moins 37.000 personnes ont été détenues, dont beaucoup ont été placées en détention administrative pour une durée pouvant aller jusqu'à 15 jours. Sur ce total, quelque 13.500 personnes ont été arrêtées et détenues arbitrairement entre le 9 et le 14 août seulement.

Selon les informations recueillies par l'ONU, la torture et les mauvais traitements étaient "généralisés et systématiques", les personnes étant ciblées pour leur opposition réelle ou supposée au gouvernement ou aux résultats des élections.

De nombreuses victimes ont craint de porter plainte, tandis que celles qui l'ont fait ont vu leurs dossiers rejetés, indique l'ONU.

Le Haut Commissariat indique avoir des motifs raisonnables de croire que 969 personnes étaient encore emprisonnées fin 2021 pour des motivations politiques. Au 4 mars, ce chiffre était passé à 1.084. Plusieurs d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison de 10 ans ou plus.