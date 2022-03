"Dépenser plus, mieux et collectivement": les Européens veulent se donner les moyens de se défendre

"La Russie a ramené la guerre en Europe", a constaté Charles Michel, président du Conseil européen, dans sa lettre d’invitation aux chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept à un sommet organisé à Versailles, ce jeudi et vendredi. Cette nouvelle réalité oblige les Européens à se pencher sérieusement sur leur capacité à assurer leur propre défense et leur sécurité.