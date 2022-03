Accueil International Europe Est-ce possible de se passer du gaz et du pétrole russes ? L’Union européenne réfléchit à un nouveau paquet de sanctions La sanction qui toucherait le plus Moscou serait que l’UE se passe du gaz et du pétrole russes. Mais elle serait aussi très coûteuse pour l’Europe. ©BELGA/ERIC LALMAND Olivier le Bussy





L'Union européenne a riposté vite et fort à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en lançant plusieurs salves de sanctions contre l'économie et des personnalités russes, en coordination avec ses partenaires américains, britanniques, canadiens et japonais. Les Européens sont convaincus de l'efficacité de ces mesures, qui en plus de sanctionner les personnes jugées responsables du déclenchement du conflit, visent à réduire, sinon à anéantir, la capacité de la Russie à financer la guerre qu'elle mène en Ukraine. "Nous avions dit que nous viendrions [en...