Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne assure ralentir l'offensive russe ce jeudi matin (DIRECT)

04h00 : L'UE en sommet de crise à Versailles pour s'affirmer face à la guerre

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.

La guerre déclenchée par Vladimir Poutine a souligné le manque de capacités militaires européennes, les 27 Etats membres ayant très largement réduit leurs budgets depuis la fin de la guerre froide.

02h57 : Quelque 35.000 civils évacués mercredi de villes ukrainiennes

Au moins 35.000 civils ont été évacués mercredi de plusieurs villes ukrainiennes assiégées, a annoncé le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky.

Le dirigeant a annoncé dans un message vidéo mercredi soir que des habitants des villes de Soumy, d'Enerhodar et de zones proches de la capitale Kiev avaient pu être évacués par trois couloirs humanitaires.

02h50 : L'armée ukrainienne assure ralentir l'offensive russe

L'armée ukrainienne a assuré jeudi à l'aube qu'elle ralentissait et retenait l'offensive russe, deux semaines après le début du conflit. L'Etat major ukrainien a assuré dans un bulletin que dans certaines zones d'opérations, les unités russes avaient perdu leur force de combat et appelaient des réserves.

Les forces russes étaient toujours à l'oeuvre dans les alentours de la capitale ukrainienne Kiev et renforçaient aussi leurs unités près de la ville de Mykolaiv, au sud du pays.

00h49 : Le président Zelensky dénonce un "crime de guerre" avec le bombardement d'un hôpital

Le bombardement par la Russie mercredi d'un hôpital pédiatrique dans le port stratégique de Marioupol en Ukraine représente un "crime de guerre", a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. "Aujourd'hui est le jour qui définit tout. Qui est de quel côté. Des bombes russes sont tombées sur un hôpital et sur une maternité à Marioupol (...) Les bâtiments sont détruits. A ce stade il y a 17 blessés. Les débris sont en train d'être fouillés", a-t-il dit.

"Quel genre de pays, la Russie, a peur d'hôpitaux et de maternités et les détruit ?", a-t-il ironisé, dénonçant les "atrocités" infligées à Marioupol, soumise à un blocus russe depuis plus d'une semaine.

00h30 : Plus d'un million d'enfants ukrainiens ont déjà fui le pays, selon Unicef

Plus d'un million d'enfants ont fui l'Ukraine en deux semaines depuis l'offensive russe dans le pays, selon un décompte de l'Unicef qui recense 7,5 mineurs dans le pays. Au moins 37 enfants ont été tués et 50 blessés dans le conflit, affirme la directrice Catherine Russell mercredi. Elle a en outre dénoncé l'attaque d'un hôpital pédiatrique à Marioupol, théâtre d'âpres combats. "Je suis horrifiée par l'attaque perpétrée aujourd'hui contre une maternité à Marioupol, en Ukraine - une attaque à la suite de laquelle de jeunes enfants et des femmes en train d'accoucher se seraient retrouvés enterrés sous les décombres. Nous ne connaissons pas encore le nombre de victimes, mais nous craignons le pire", a-t-elle commenté.

Lundi, l'Unicef assurait que des habitations, des écoles, des orphelinats et des hôpitaux avaient été pris pour cible dans les combats. "De nombreuses familles se terrent désormais dans des abris, des tunnels de métro ou des caves, parfois des heures durant. Les femmes accouchent dans des services de maternité de fortune qui disposent de fournitures médicales limitées".

00h27 : Plus de 1200 civils tués à Marioupol en 9 jours de siège russe, selon la mairie

Les neuf jours de siège russe sur le port stratégique de Marioupol dans le sud de l'Ukraine ont fait un total de 1.207 morts parmi les civils, a affirmé mercredi soir la mairie dans un court texte sur sa chaîne Telegram. "Neuf jours. Neuf jours de blocus de Marioupol. Neuf jours de bombardement continu de la population civile. Neuf jours, un demi-million de gens vivant sans électricité, eau, chauffage ni communications. Neuf jours que la ville est coupée du monde extérieur. Neuf jours - 1.207 civils de Marioupol tués. Neuf jours de génocide de la population civile", écrit la mairie dans ce texte.

00h25: Le Congrès américain veut débloquer 14 milliards de dollars pour l'Ukraine

Les élus de la Chambre américaine des représentants vont se prononcer mercredi soir sur une enveloppe pharamineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Ces fonds doivent permettre à Kiev de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives. Le paquet comprend également plus de 2,6 milliards de dollars d'aide humanitaire et plus d'un milliard de dollars soutenir les réfugiés fuyant l'Ukraine.

00h23 : Aide d'urgence du FMI de 1,4 milliard de dollars, le pays en récession cette année

Le FMI a approuvé mercredi une aide d'urgence d'un montant de 1,4 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine qui est confrontée "à une très grave crise humanitaire et économique" depuis l'invasion du pays par l'armée russe. "Les besoins de financement sont importants, urgents et pourraient augmenter considérablement à mesure que la guerre se poursuit", a réagi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Elle a aussi prévenu que l'Ukraine allait connaître une "profonde récession" cette année.

Avant la guerre, l'institution de Washington tablait sur une croissance de l'économie ukrainienne de 3,6% cette année.