"Jamais le pays n'a été autant polarisé": l'invasion russe ravive les divisions du Monténégro Jean-Arnault Dérens, envoyé spécial à Podgorica

"Jamais le Monténégro n'a été autant polarisé", soupire Sinisa. Habitant de Podgorica, il déplore que la société se divise en deux blocs : ceux qui soutiennent l'indépendance du petit pays, restaurée en 2006, et son adhésion à l'OTAN, actée en 2017, et d'autre part, "les pro-serbes et les pro-russes, qui avalent tous les mensonges de la propagande du Kremlin et croient que l'Ukraine...