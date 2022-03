Ukraine: les images glaçantes d'une fosse commune à Marioupol

La situation se dégrade de jour en jour dans la ville de Marioupol en Ukraine. Ce mercredi 9 mars, c'est un hôpital pour enfants qui a été bombardé par les Russes, faisant 17 blessés et entraînant la mort de trois personnes dont une fillette. Ce "crime de guerre", comme l'a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ne fait que renforcer l'"enfer" que vit actuellement la population de la ville portuaire. Selon le maire, 1170 personnes seraient déjà décédées depuis le début du conflit.



Les propos alarmants des autorités sont appuyés par les images qui nous parviennent de Marioupol. Ce mercredi 9 mars, l'agence AP (Associated Press) a publié une série de photos glaçantes d'une fosse commune. On y voit des hommes venant déposer les dépouilles de soldats et de civils décédés dans les attaques dans une tranchée de 22 mètres de long creusée à proximité de la ville. Certains corps sont emballés dans des sacs mortuaires, d'autres sont simplement recouverts d'une couverture. Evgeniy Maloletka, la journaliste à l'origine des photos, a déclaré que "quarante cadavres avaient été déposés dans la fosse ce mardi et trente ce mercredi".





©AP







©AP







©AP