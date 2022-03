L'appel à l'aide d'un député ukrainien: "Dans quelques jours, il y aura la famine au milieu de l’Europe, à Marioupol"

L'UE propose 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé vendredi à Versailles, où les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont réunis en sommet, de doubler le financement européen pour fournir des armes à l'Ukraine contre la Russie et de porter cette somme à 1 milliard d'euros. M. Borrell a déclaré avoir "fait une proposition pour doubler la contribution (de l'UE) avec 500 millions d'euros en plus pour des armements en soutien à l'armée ukrainienne". "Je suis certain que les dirigeants vont la soutenir", a-t-il ajouté.