Une femme sortant de l'hôpital bombardé à Marioupol était accusée d'être une actrice par le gouvernement russe: elle a accouché

Des femmes et des enfants réfugiés victimes de trafiquants: "Nous devons être conscients que les criminels veulent profiter de cette situation"

La guerre en Ukraine oblige femmes et enfants à fuir. Sur les routes de l'exil, des traficants et exploitants d'êtres humains profitent du chaos et de la détresse des réfugiés. Les organisations humanitaires et l'Europe tirent la sonnette d'alarme.