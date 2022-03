Les Russes gagnent du terrain et encerclent Kiev et bloquent Marioupol, les sanctions pourraient mener à la chute de l'ISS, assure Moscou (DIRECT)

Le fil info :

7h52 : La Russie affirme que les sanctions pourraient provoquer la chute de la Station spatiale internationale



Les sanctions occidentales introduites contre la Russie pourraient provoquer la chute de la Station spatiale internationale, a affirmé samedi Dmitri Rogozine, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, demandant leur levée.

Selon lui, le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l'ISS sera perturbé par les sanctions, affectant en conséquence le segment russe de la station, qui sert notamment à corriger l'orbite de la structure orbitale. En conséquence, cela pourrait provoquer "+l'amerrissage+ ou +l'atterrissage+ de l'ISS pesant 500 tonnes".

6h06 : "70% du territoire de Lougansk occupés par les Russes"

Les troupes russes contrôlent environ 70% de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué samedi le gouvernement régional. Selon le représentant Serhi Hajdaj, les parties qui sont encore sous le contrôle de Kiev sont constamment bombardés et il y a des dizaines de civils blessés et tués, alors qu'aucun corridor humanitaire n'est mis en place. Une information qui n'a pas pu être recoupée de manière indépendante, précise l'agence de presse allemande DPA.

Des parties de Lougansk et de Donetsk sont sous contrôle des séparatistes pro-russes depuis 2014. L'invasion russe de l'Ukraine a commencé après que le président russe Vladimir Poutine a officiellement reconnu les territoires comme Etats indépendants fin février.

6h : Ukraine: les forces russes encerclent Kiev et bloquent Marioupol

Les forces russes sont positionnées autour de Kiev samedi matin et "bloquent" Marioupol, où des milliers de personnes subissent un siège dévastateur, dans le sud de l'Ukraine, pays bombardé depuis plus de deux semaines. Les médias locaux rapportaient samedi matin des sirènes d'avertissement anti-bombardement sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment les grandes villes Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv.

Après douze jours de siège, Marioupol, port stratégique, se trouve sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture. Une situation "quasi désespérée", a alerté Médecins sans frontières (MSF).

"L'ennemi bloque toujours Marioupol", a lancé vendredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les troupes russes n'ont pas laissé entrer notre aide dans la ville", a-t-il ajouté promettant d'essayer une nouvelle fois d'y acheminer "demain", samedi, nourriture, eau et médicaments.

"Marioupol assiégée est à présent la pire catastrophe humanitaire sur la planète. 1.582 civils tués en 12 jours, enterrés dans des fosses communes comme celle-ci", a pour sa part accusé vendredi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba dans un tweet accompagnée de la photo d'une tranchée.

Outre Marioupol, les Russes concentrent leurs efforts sur les villes de Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol et Zaporijia, selon l'armée ukrainienne.

Mais leur cible principale reste Kiev, qu'ils tentent d'encercler. Présents dans les faubourgs de la capitale, ils cherchent à éliminer les défenses dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la ville pour la "bloquer", a déclaré l'état-major ukrainien.

"Kiev est un symbole de la résistance" qui se prépare à une "défense acharnée", a proclamé dans une vidéo Mykhailo Podolyak, un conseiller du président Volodymyr Zelensky.

La crise humanitaire s'étend, avec plus de 2,5 millions de personnes ayant fui l'Ukraine, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres publiés vendredi par les Nations unies. A ceux-là s'ajoutent environ deux millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, a précisé le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi.

4h38 : Les forces russes gagnent du terrain, reconnaît l'armée ukrainienne

Les attaques des forces russes se poursuivent en Ukraine et une offensive à la limite nord de la capitale Kiev a été partiellement réussie, a écrit samedi l'armée ukrainienne sur Facebook. Dans le but de bloquer la ville de Tchernihiv par le sud-ouest, les unités russes tentaient de s'emparer des villes de Shestovytsya et Mykhailo-Kotsiubynske situées à une quinzaine de kilomètres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu'une importante canalisation d'eau située près de Tchernihiv avait été endommagée par les bombardements, ce qui signifie que la ville de quelque 280.000 habitants n'est plus approvisionnée en eau.

L'Ukraine a déclaré que des bombardiers stratégiques russes attaquaient des sites dans les villes de Luzk, Dnipro et Ivano-Frankivsk avec des missiles de croisière.

Les affirmations de l'armée ukrainienne n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Lutsk et Ivano-Frankivsk sont situées respectivement au nord-est et au sud-est de Lviv, dans l'ouest du pays, où les attaques russes se sont étendues vendredi.

L'évacuation des civils des villes ukrainiennes assiégées devrait se poursuivre samedi. Six couloirs d'évacuation sont prévus dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays, a indiqué sur Telegram Dmytro Zhyvytskyi, responsable de l'administration régionale de Soumy.

2h45 : Joe Biden répète que l'OTAN n'interviendra pas directement en Ukraine

Le président américain Joe Biden réaffirme qu'en aucun cas les États-Unis n'interviendront directement et militairement contre les Russes en Ukraine. "Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la troisième guerre mondiale", a-t-il averti vendredi. Dans une série de tweets, le président américain a souligné que son pays continuait à soutenir l'Ukraine. "Le peuple américain est uni. Le monde est uni. Nous soutenons le peuple ukrainien", a-t-il déclaré. M. Biden a également souligné que le Congrès américain a débloqué jeudi près de 14 milliards de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine.

Mais il ne saurait être question d'une intervention militaire directe de l'alliance de l'OTAN dans ce pays d'Europe de l'Est, a également réaffirmé M. Biden. "Je veux être clair: nous défendrons chaque pouce du territoire de l'OTAN avec toute la force d'une OTAN unie et renforcée. Mais nous ne ferons pas la guerre à la Russie en Ukraine. Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la troisième guerre mondiale. Nous devons essayer d'éviter cela."

2h21 : Déjà 10 milliards d'euros d'avoirs russes gelés par la Belgique

Selon des chiffres collectés par L'Echo et De Tijd auprès du SPF Finances, environ 10 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés durant ces deux dernières semaines en Belgique par l'administration générale de la Trésorerie, écrivent les quotidiens dans leur édition de samedi. Ce montant se décompose comme suit: 2,7 milliards gelés sur des comptes en banque et 7,3 milliards de transactions également gelés. Il est à remarquer qu'il y a seulement une dizaine de jours, le montant des sommes gelées par la Trésorerie s'élevait "seulement" à 25,5 millions d'euros.

La liste consolidée des personnes et institutions visées est publique et comporte 759 noms - des hommes d'affaires, politiciens, militaires de haut rang, banquiers et... Vladimir Poutine en personne. La liste a été rallongée, ce mercredi, de 14 nouveaux noms d'oligarques et environ 150 membres de la Douma, le parlement russe.

La procédure est purement politique et administrative, la justice n'y intervient pas.

1h36 : L'alimentation électrique à Tchernobyl serait partiellement rétablie

Des techniciens auraient réussi à rétablir une partie de l'alimentation électrique de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, affirme l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la base de sources ukrainiennes. L'alimentation électrique est importante pour le refroidissement des éléments radioactifs à Tchernobyl, mais elle a été interrompue mercredi après des combats avec les troupes russes à proximité du réacteur nucléaire.

Selon l'AIEA, il n'y avait pas de danger immédiat car les générateurs de secours fonctionnaient toujours. En outre, les Ukrainiens ont réussi à fournir davantage de diesel pour les générateurs malgré l'avancée russe dans la région.

La secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, ne peut pas confirmer que l'électricité a été rétablie à Tchernobyl, a-t-elle tweeté dans la nuit de samedi à dimanche. Elle précise que l'Ukraine rapporte que du diesel a effectivement été livré pour faire fonctionner les générateurs d'urgence. "Le rétablissement de l'électricité à Tchernobyl est un pas important vers la sécurité et la Russie doit permettre qu'il se fasse rapidement", a déclaré Mme Granholm.

Selon l'AIEA, huit des quinze réacteurs nucléaires ukrainiens sont actuellement en service sur quatre sites différents. Le niveau de radiation est normal partout. En outre, la centrale nucléaire de Zaporijia transmet à nouveau automatiquement des données au siège de l'agence pour l'énergie atomique à Vienne. Ce n'est pas le cas pour Tchernobyl.

00h44 : Zelensky en appelle aux mères de soldats russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les mères de soldats russes à empêcher que leurs fils soient envoyés à la "guerre" en Ukraine. "Je veux le dire encore une fois aux mères russes. Particulièrement, aux mères de conscrits. N'envoyez pas vos enfants à la guerre dans un pays étranger", a déclaré M. Zelensky, dans une nouvelle adresse vidéo diffusée sur Telegram.

"Vérifiez où est votre fils. Et si vous avez le moindre soupçon que votre fils pourrait être envoyé à la guerre contre l'Ukraine, agissez immédiatement" pour empêcher qu'il soit tué ou capturé, a-t-il lancé.

"L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre terrible. Et l'Ukraine ne la veut pas. Mais elle se défendra autant qu'il faudra", a ajouté le président ukrainien.

Mercredi, la Russie a pour la première fois reconnu la présence de conscrits en Ukraine et annoncé qu'un certain nombre d'entre eux avaient été faits prisonniers, Moscou affirmant jusque-là que seuls des soldats de métier y combattaient.

Cette annonce est intervenue alors que les appels de mères sans nouvelles de leurs fils envoyés en Ukraine se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, l'Ukraine a déjà invité la semaine dernière les mères de soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou.

Le ministère de la Défense ukrainien a alors publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères pouvaient obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine.

00h40 : le maire d'une ville du sud enlevé par des soldats russes

Le maire de Melitopol a été enlevé vendredi par des soldats russes qui occupent cette ville du sud de l'Ukraine, ont affirmé des responsables ukrainiens, une information confirmée par le président Volodymyr Zelensky. "Un groupe de dix occupants a enlevé le maire de Melitopol Ivan Fedorov", a indiqué sur son compte Twitter la Rada, le Parlement ukrainien. "Il refusait de coopérer avec l'ennemi", a-t-elle ajouté.

Selon cette source, il a été arrêté alors qu'il se trouvait au centre de crise de la ville, située à environ 120 km au sud de Zaporijia, pour s'occuper de questions d'approvisionnement.

"Aujourd'hui à Melitopol, les envahisseurs ont capturé le maire de la ville Ivan Fedorov. Un maire qui défend courageusement l'Ukraine et les membres de sa communauté", a confirmé tard dans la soirée le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo.

"Il s'agit de toute évidence d'un signe de faiblesse des envahisseurs (...) Ils sont passés à un nouveau stade de terreur dans lequel ils essaient d'éliminer physiquement les représentants des autorités ukrainiennes locales légitimes", a-t-il souligné.

"La capture du maire de Melitopol est donc un crime, non seulement contre une personne en particulier, contre une communauté en particulier, et pas seulement contre l'Ukraine. C'est un crime contre la démocratie en tant que telle (...). Les actes des envahisseurs russes seront assimilés à ceux des terroristes de l'Etat islamique", s'est-il indigné.

Le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, Kirillo Timochenko, avait auparavant publié sur Telegram une vidéo montrant de loin des soldats sortant d'un bâtiment en tenant un homme vêtu de noir, la tête apparemment recouverte d'un sac noir.

Selon la Rada, une autre responsable de la région, la cheffe adjointe du conseil régional de Zaporijia Leyla Ibragimova, avait déjà été enlevée puis relâchée il y a quelques jours.

00h09 : Pas d'augmentation des radiations après le bombardement d'une installation de recherche nucléaire à Kharkiv